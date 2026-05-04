La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este lunes, 4 de mayo de 2026 alcanzó los $ 1.385, cifra que señala una diferencia de -2,47% en comparación a la sesión de apertura. La cotización del dólar blue hoy refleja una tendencia positiva, marcando el primer día de un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta alza sugiere un aumento en la demanda, lo que podría afectar la percepción del mercado sobre la estabilidad económica. Es importante monitorear si esta tendencia se mantiene, ya que un comportamiento persistente podría influir en las expectativas de los consumidores y los inversores. La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 23.36%, supera la volatilidad anual del 21.04%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375. Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes: Aquellos que quieran adquirir dólar MEP tendrán que comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez. En el país, algunas entidades bancarias permiten llevar a cabo la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).