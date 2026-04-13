El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sitúa al PSOE como la fuerza más votada en Castilla y León si hoy se celebraran elecciones generales en España. Según su último barómetro postelectoral, los socialistas alcanzarían el 30,1% de los votos, por delante del PP, que obtendría un 23%. Según EFE, el estudio, basado en 2000 entrevistas realizadas entre el 30 de marzo y el 1 de abril, refleja además un escenario con voto fragmentado y un elevado porcentaje de indecisos, lo que deja abiertas posibles variaciones en el resultado final. El sondeo detalla el reparto de apoyos entre las principales fuerzas políticas: Además, un 14,2% de los encuestados asegura que aún no tiene decidido su voto en unas hipotéticas elecciones generales. En relación con las elecciones autonómicas del pasado 15 de marzo, la vivienda, la inmigración y la despoblación fueron los temas más citados por los encuestados como protagonistas durante la campaña. No obstante, uno de cada tres encuestados no supo señalar ningún tema concreto y un 5,3 por ciento consideró que no hubo ninguno relevante, lo que eleva al 37,6 por ciento el porcentaje de ciudadanos que no identificó contenidos claros de campaña. El barómetro también analiza el comportamiento electoral y el interés ciudadano: En cuanto al seguimiento de la campaña y la jornada electoral, el 55,7 por ciento de los encuestados afirmó hacerlo a través de los medios de comunicación, seguido muy de cerca por las redes sociales (50,7%). Finalmente, preguntados por si alguna vez han enviado o reenviado a través de sus redes sociales un mensaje de algún partido o candidato, el 87,4 por ciento de los encuestados dijo que no, frente a un 12,5 por ciento que sí lo hizo.