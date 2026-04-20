El CIS de abril vuelve a marcar tendencia en la política española. El PSOE se consolida como primera fuerza con una ventaja amplia sobre el PP, mientras Vox, Sumar y Podemos pierden apoyo en el último mes. Los datos reflejan un escenario de fortalecimiento socialista y fragmentación en el resto del tablero político. Según el último barómetro, “El CIS dispara al PSOE 13 puntos por encima del PP mientras caen Sumar, Podemos y Vox”. La encuesta se basa en 4020 entrevistas realizadas entre el 6 y el 10 de abril. El CIS de abril sitúa al PSOE con el 36,4% del voto estimado frente al 23,6% del PP. La diferencia alcanza los 12,8 puntos, una brecha significativa en términos electorales. Vox se ubica en el 14,7%, mientras que Sumar obtiene el 5,8% y Podemos el 2,2%. El crecimiento del PSOE se explica por una subida de 4,6 puntos respecto a marzo. En contraste, el PP apenas suma tres décimas, mientras Vox pierde 1,9 puntos. Sumar cae 1,3 puntos y Podemos, siete décimas, consolidando una tendencia descendente. El barómetro también refleja movimientos en partidos más pequeños. “El instituto dirigido por José Félix Tezanos concede además un alza de medio punto a ERC, hasta situar su estimación de voto en el 2,9 %; mientras Se Acabó la Fiesta se llevaría el 1,7%, Eh Bildu, el 1,3%, y Junts, el BNG y el PNV, el mismo porcentaje: el 0,8% cada uno”. El CIS de abril refuerza el liderazgo de Pedro Sánchez como figura política. “El líder del PSOE, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno, según el 31,3% de los encuestados”. Muy por detrás quedan Alberto Núñez Feijóo (9,9%) y Santiago Abascal (7,4%). En valoración, Sánchez obtiene una media de 4,81, seguido de Yolanda Díaz con 4,25. Feijóo alcanza 3,68 y Abascal se queda en 2,75. Ninguno logra el aprobado, aunque el presidente mantiene la mejor puntuación. La confianza también marca diferencias. “En concreto, al 36,8 % le genera ‘mucha’ o ‘bastante’ confianza, mientras que el 17,32% confía en el jefe de la oposición”. La desconfianza hacia Feijóo llega al 81,6%, frente al 61,9% en el caso de Sánchez. El CIS de abril confirma que la vivienda sigue como principal problema. “La vivienda sigue siendo el principal problema para los españoles, con un 41,3% de menciones”. Aun así, el dato baja frente al 43,5 % del mes anterior. Los problemas económicos aparecen en segundo lugar con un 29,9%, seguidos de la calidad del empleo (19,2%) y la inmigración (15,8%). Estas cifras reflejan un contexto social marcado por la incertidumbre económica. En cuanto a percepción económica, “el 52,8%” considera que la situación es “mala” o “muy mala”, mientras el 38,1% la ve positiva. Sin embargo, a nivel personal, el 64,7% afirma que su situación es “buena” o “muy buena”. El CIS de abril también analiza la valoración del Gobierno. “Cuerpo sigue como ministro con mejor nota en un Gobierno poco conocido para los ciudadanos”. Carlos Cuerpo lidera con un 5,93, seguido de Margarita Robles (5,33), Pablo Bustinduy (5,27) y Ernest Urtasun (5,05). La encuesta evidencia un problema de conocimiento público. “La mayoría de los ciudadanos no conocen a trece de los 22 ministros que conforman el Ejecutivo”. Este dato refleja una desconexión entre el Gobierno y la ciudadanía. Además, los niveles de desconocimiento son elevados. “El 88% no conoce a Milagros Tolón” y “el 79,4%” desconoce a Elma Saiz. Incluso ministros con más exposición siguen siendo poco identificados por gran parte de la población.