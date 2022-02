Estas son las 5 criptomonedas que compraron todos los inversores para asegurarse ganancias en dólares del 98%

Este año, Bitcoin y las criptomonedas cayeron en una tendencia bajista de la que no pueden salir . La guerra entre Rusia y Ucrania intensificó aún más la caída, que ya había sido acelerada cuando el Tesoro de los Estados Unidos decidió actualizar las tasas de los bonos y los inversores migraron su capital a otros activos financieros más conservadores y seguros.

A pesar de este contexto, los inversores más arriesgados siguen desembolsando capital digital a Bitcoin, y también a otras criptomonedas alternativas, como Polygon, Avalanche, Curve, Chainlink y Polkadot.

Las 5 criptomonedas que darán ganancias en 2022, en medio de la caída de mercado

Polygon ($MATIC)

"MATIC" es una criptomoneda basada en Polygon, un protocolo que utiliza contratos inteligentes de Ethereum para emitir 65.536 transacciones por segundo.

Este proyecto criptográfico fue creado para reducir la complejidad de la escalabilidad y las transacciones instantáneas de los contratos inteligentes de Ethereum.

Este año, la moneda digital alcanzó un máximo histórico de u$s 2,92 y por el ciclo bajista, su precio cayó 55 %.

En 2021, dio ganancias del 98 % a sus inversores y los especialistas consideran que la caída es una buena oportunidad para volver a comprar porque la plataforma tecnológica está en plena expansión.

Avalanche ($AVAX)

Este proyecto tiene por objetivo competir con la red de contratos inteligentes Ethereum. Los desarrolladores pueden usar Avalanche para crear y desarrollar aplicaciones descentralizadas como protocolos de inversión.

Además, Avalanche promete interoperabilidad entre distintas cadenas de bloques y en un futuro, se podrán conectar varias cadenas de bloques entre sí en un futuro.

En otras palabras, esta blockchain permite realizar transferencias de activos entre la blockchain de Ethereum y la de Avalanche, ya que interconecta ambas redes.

Hoy, la criptomoneda AVAX cotiza a u$s 67 y el año pasado dio ganancias del 86,67%.

Curve ($CRV)

Curve es un ecosistema financiero descentralizado en el que los usuarios pueden invertir dinero y gestionar su liquidez, como también generar ganancias en dólares digitales.

Su principal diferencial es que los inversores no deben divulgar su identidad para operar, ya que Curve no exige ningún documento de identidad para comenzar a invertir capital.

La cripto CRV alcanzó su máximo histórico el 14 de agosto de 2020 y desde entonces, acumula una caída del 96%. Hoy, la cripto cotiza a u$s 1,99 y los especialistas consideran que es una buena moneda digital para hacer trading y generar ganancias cortas.

Chainlink ($LINK)

Chainlink es una cadena de bloques que conecta contratos inteligentes con datos del mundo real. Mediante esta plataforma, las personas pueden subir información a la blockchain y recibir ganancias en la cripto $LINK.

La criptomoneda Link alcanzó su máximo esplendor en mayo de 2021, cuando cotizó a u$s 52,70.

Sin embargo, no pudo mantener este rango de precios y cayó 77 %. Hoy, en medio de la tendencia bajista, cotiza a u$s 11,94.

Polkadot ($DOT)

Polkadot es un protocolo que busca, en términos sencillos, unificar varias cadenas de bloques y que sean interoperables entre sí.