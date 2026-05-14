Nicolas Girard, CEO de OXIO, la compañía estadounidense que está en espera de autorización de las autoridades para adquirir Movistar México, aseguró que quiere traer la conectividad satelital a los usuarios mexicanos, en una respuesta a medios en el marco del evento M 360 LATAM. Actualmente, Movistar ofrece internet satelital solamente en su vertical empresarial y de negocios mediante un acuerdo con Starlink. “Tenemos intención de traer satélites a México para poder tener 100 % de cobertura en el país. La manera en que lo hacemos es cuando tienes torres, usas torres y cuando no tienes torres, vas a un satélite y lo traes de vuelta a las torres”, explicó el directivo en declaraciones a medios en el marco del foro M360. Girard espera obtener la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) entre septiembre y octubre de este año. Movistar se desprendió de sus torres, antenas e infraestructura física en México, lo que se conoce técnicamente como un modelo de compartición de infraestructura. En 2019 firmó un acuerdo con AT&T México para migrar todo su tráfico de llamadas y datos a la red de acceso inalámbrico de esa compañía. Girard dijo que actualmente no sólo tiene ese acuerdo para operar (desde el que funciona una especie de operador móvil virtual). “Ya estamos conectados a todas las torres de México, trabajamos con Telcel, trabajamos con Altan y CFE bajo el contrato, que tenemos como compromiso con AT&T que sobrevivió, pero eventualmente lo que va a pasar es el tráfico va a explotar en México porque si puedes ofrecer Tiktok, Netflix, VIX desde un punto de vista de cero la gente va a comenzar a ver un montón de videos y van a estar transaccionando mucho así que eventualmente vamos a extender el tráfico a todo el mundo”, aseguró. Girard aseguró que en su estrategia uno de los objetivos es capitalizar los datos que se generan desde los smartphones de las personas, para ofrecer servicios digitales, el core de negocio de OXIO, como Telecom-as-a-Service. “Queremos llevar el satélite a México. Queremos, como decía, monetizar el producto. ¿Puedes imaginar si pudieras obtener información de los usuarios, sobre su ubicación, que ayudara a reducir el tráfico, pero también ayudara a reducir el precio de la conectividad? Ese tipo de desarrollos es lo que intentamos hacer”, sostuvo.