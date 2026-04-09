Starlink, el servicio de internet satelital de la compañía SpaceX, busca ampliar su presencia en la Argentina con el lanzamiento de una nueva propuesta: un kit de conectividad especialmente pensado para utilizarse en autos. El nuevo kit se llama Mini Car Pack es un lanzamiento, por ahora, exclusivo para la Argentina. Saldrá a la venta en mayo y se trata de una evolución del pack tradicional Mini, pero con accesorios agregados para permitir su fácil colocación y alimentación eléctrica en un vehículo. Esta solución tendrá un precio de $ 299.000, el mismo precio actual que otros kits de la compañía. Al costo del kit debe sumarse, luego, un abono mensual para contar con el servicio de conectividad. El plan residencial “Lite” parte de $ 38.000, mientras que el plan “Itinerante” para ubicaciones remotas tiene un costo de $ 63.000 con un cupo de 100 GB. Starlink Mini ofrece velocidades de descarga superiores a los 200 Mbps con baja latencia, y el nuevo Mini Car Pack promete brindar ese mismo nivel de performance a los usuarios. Desde la visión de Starlink, la Argentina posee un parque automotor con poca conectividad y recorre un territorio donde muchas veces falta señal de datos celular. Por eso, apuestan ahora a la opción de convertir los autos, camionetas u otros vehículos en verdaderos “hubs de conectividad”. La novedad llega en medio del optimismo de la empresa respecto de su expansión en el territorio argentino. Actualmente, ya cuenta con unos 700.000 suscriptores en el país y avanza con un ritmo de crecimiento del 2% mensual. De esta manera, el servicio creado por Elon Musk aspira a alcanzar el millón de clientes para fin de este año. De hecho, Argentina es el mercado latinoamericano de mayor crecimiento para la compañía y representa un 25% de todas sus conexiones en la región. En volumen, solo es superado por Brasil.