Robaron la página de Bolsonaro y subieron las peores imágenes: habría sido un empresario "amigo" de Dilma

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, perdió el dominio de la web "bolsonaro.com.br" y la web fue reemplazada por una serie de imágenes y textos que critican fuertemente al candidato a la reelección.

El sitio web sufrió lo que se conoce como un "defacement" o "ataque de desfiguración". Este tipo de ataques suelen venir de parte de "ciber protestantes" políticamente motivados o hacktivistas . El objetivo de estos ataque es modificar la información de un sitio web sin alterar las direcciones del mismo, por lo que cualquiera que entre en la web de manera normal verá los mensajes que dejaron los atacantes.

En la página web puede leerse el mensaje "este sitio no está administrado y no pertenece a la familia Bolsonaro" . No se trata de un ataque informático sino que el sitio web, y específicamente el dominio que lo identifica, se debe alquilar y pagar. En este caso, el administrador del sitio de Bolsonaro no renovó su propiedad de dominio y alguien aprovechó el momento para comprarlo y hacerse dueño de la página.

Según replicaron algunos medios de ese país, y como confirma la información de WhoIs.br, quien compró el dominio es el empresario Gabriel Thomaz .