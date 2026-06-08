Esta nación ha logrado un progreso militar sin igual en la región, abarcando desde cazas supersónicos hasta submarinos. (Fuente: Shutterstock)

Brasil se consolida como la nación más influyente en el contexto geopolítico de América Latina, posicionándose como la principal potencia militar de la región.

Su ejército, además de ser el más numeroso en términos de efectivos, dispone del mejor financiamiento, evidenciado por un presupuesto que excede al de sus vecinos. Así mismo, ha realizado significativos avances en materia de tecnología de defensa, colocándose en el plano de las potencias globales.

El país con el mayor ejército y la mayor inversión militar en América Latina

Atendiendo a informes internacionales como el The World Factbook de la CIA, Brasil ostenta más de 376.000 militares activos, junto a una reserva que supera el millón de efectivos, lo que lo establece como la fuerza más robusta de la región. A este respecto, el presupuesto para defensa en 2023 alcanzó los 22.900 millones de dólares, de acuerdo con el SIPRI, cifra que lo posiciona de manera destacada por encima de otras naciones latinoamericanas.

Este nivel de asignación financiera garantiza la operatividad de una fuerza terrestre contemporánea, que cuenta con más de 2.200 vehículos blindados, una armada en expansión y una fuerza aérea que ya opera con aeronaves de última generación. Adicionalmente, Brasil mantiene presencia militar en la Amazonía, en fronteras sensibles y en zonas marítimas estratégicas, lo que consolida un control territorial difícil de igualar en América Latina.

Esta nación ha logrado un progreso militar sin igual en la región, abarcando desde cazas supersónicos hasta submarinos. (Fuente: Shutterstock)

Tecnología militar de punta impulsa la producción nacional

Uno de los pilares fundamentales de su poder militar radica en la capacidad de desarrollar tecnología propia. Empresas como Embraer, Avibras y Ares se dedican a la producción de aviones de combate, drones, misiles y vehículos blindados que cumplen con rigurosos estándares internacionales. Actualmente, el país opera cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390 y avanza en las pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero de su tipo en América Latina.

Brasil destina aproximadamente el 7,4% de su presupuesto de defensa a investigación y desarrollo, lo que no solo fortalece su autonomía tecnológica, sino que también disminuye la dependencia de importaciones. Esta estrategia de autosuficiencia consolida su posición como una potencia militar en ascenso en el contexto global.

Brasil se posiciona como la principal potencia militar de América Latina (foto: Shutterstock).

Brasil asciende entre las potencias militares más influyentes del mundo

El ranking de Global Firepower 2024 posiciona a Brasil en el puesto 12 a nivel global, superando a naciones como Irán, Israel y Ucrania. Este reconocimiento no se atribuye únicamente a la magnitud de su ejército, sino también a su destacada capacidad logística, su extensa presencia territorial y la valiosa experiencia adquirida en diversas operaciones internacionales.

Brasil ha estado involucrado de manera activa en misiones de paz de la ONU y ejerce una notable influencia en organismos regionales como la Conferencia de Ejércitos Americanos y UNASUR Defensa, lo que consolida su doble función: ser una potencia militar y un actor fundamental en la diplomacia de defensa.