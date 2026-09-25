La FIFA seleccionó a Globant, la reconocida empresa tecnológica, para rediseñar su estrategia de engagement con los fans, con el objetivo de crear un ecosistema digital que reconozca y personalice la experiencia de cada aficionado al fútbol. Este proyecto, busca transformar la manera en la que los aficionados interactúan con el fútbol a nivel global.

Mediante esta colaboración, FIFA apunta a ofrecer una experiencia digital interconectada que se adapte constantemente a las preferencias de los aficionados a lo largo del año, independientemente de si están siguiendo un torneo o disfrutando de contenido exclusivo. Este enfoque se basará en datos en tiempo real, ofreciendo una continuidad en la experiencia del usuario que va más allá de los eventos deportivos individuales.

Globant implementará tecnología avanzada para personalizar la experiencia de los aficionados

Los AI Pods permitirán a FIFA mejorar su plataforma digital mediante un modelo de servicios de suscripción que integra desarrollo de software, definición de producto y diseño a gran escala, potenciados por inteligencia artificial. Este modelo, lanzado en junio de 2025, promete una mayor productividad y eficiencia en la entrega de servicios, permitiendo a los equipos de Globant trabajar con agentes de IA mientras son supervisados por expertos de la compañía.

La implementación de esta tecnología no solo se limitará a la creación de contenido relevante en el sitio web de FIFA, sino que también redefinirá la aplicación de torneos, convirtiéndola en una plataforma personalizada que proporcionará información en tiempo real y detalles sobre las ciudades anfitrionas. Con esto, los aficionados vivirán una experiencia más inmersiva donde su identidad será reconocida y recompensada.

Foto: creada con IA por El Cronista.

Fin de la era del fan anónimo: cómo se transformará la relación con los aficionados

La nueva estrategia de FIFA busca poner fin a la era del “aficionado anónimo” al consolidar datos y reforzar la identidad digital de los usuarios. Gracias a la adopción de este sistema, la FIFA podrá entender mejor el comportamiento de sus seguidores y cómo mejorar su experiencia con el deporte, aplicando esta inteligencia a futuros contenidos y torneos.

“Nuestro objetivo es garantizar que cada aficionado viva el fútbol de una manera personal que fortalezca su conexión emocional”, afirmó Mattias Grafström, secretario general de FIFA. Este enfoque no solo transformará la experiencia del fan, sino que también permitirá a FIFA avanzar hacia un futuro más sostenible y adaptado a las necesidades de su audiencia global.

El proyecto también refleja una tendencia más amplia hacia la digitalización y personalización en el ámbito deportivo, donde la inteligencia artificial juega un papel central. A medida que más organizaciones buscan adaptar sus servicios a la demanda de experiencias únicas, la colaboración entre FIFA y Globant se posiciona como un ejemplo de cómo la tecnología puede servir para mejorar la interacción entre los equipos y sus aficionados.

A medida que el uso de la inteligencia artificial continúa expandiéndose en diferentes sectores, es probable que veamos un aumento en la implementación de modelos como los AI Pods en otras industrias. La evolución de la relación entre equipos deportivos y sus seguidores sentará las bases para un futuro donde la personalización será clave, creando experiencias más auténticas y memorables para los aficionados.