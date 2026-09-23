Globant, la destacada empresa argentina dedicada a la transformación digital, dio un importante paso hacia su futuro al nombrar a Fernando Matzkin como Chief Operating Officer (COO). Con 17 años de trayectoria en la compañía, Matzkin tiene como misión acelerar la estrategia AI-Native de Globant, una orientación que busca redefinir los servicios de TI a través de tecnologías impulsadas por inteligencia artificial.

La relevancia de esta noticia radica en la promesa de transformar la forma en que las empresas gestionan sus proyectos. La incorporación de Matzkin se alinea con la Visión 2030 de Globant, que se centra en promover soluciones más rápidas y eficientes. Entre los pilares de esta estrategia figuran los AI Pods, un modelo innovador que cambió la manera de ofrecer servicios en el sector tecnológico.

Estrategias AI-Native y el papel de los AI Pods en la transformación empresarial

Los AI Pods representan un cambio radical en el enfoque empresarial, ofreciendo servicios de desarrollo de software, definición de producto y testeo, todos potenciados por inteligencia artificial. Este modelo de suscripción permite a las empresas acceder a capacidades de IA supervisadas por expertos de Globant, garantizando una alineación estratégica y estándares de calidad. Como resultado, las organizaciones pueden lograr una modernización de sus sistemas legados hasta un 80% más rápido, así como mejoras significativas en el tiempo de salida al mercado.

“Fernando ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento de Globant durante los últimos 17 años”, afirmó Martín Migoya, cofundador y CEO de la empresa. “Su profundo conocimiento de nuestra compañía y de nuestra industria lo posiciona de manera única para ayudarnos a dar forma al próximo capítulo de Globant”. Esta declaración subraya la confianza que Globant tiene en su nuevo COO para liderar esta transición.

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Beneficios concretos y soluciones eficientes para desafíos empresariales

La implementación de AI Pods aborda varios problemas comunes en las empresas actuales, como la disminución de los plazos de entrega y la búsqueda de mayor productividad. Con esta solución, los clientes encuentran una alternativa que no solo mejora la eficiencia, sino que también reduce los costos operativos. La estructura flexible de suscripción, que permite pagar por capacidad medida en tokens, otorga a las organizaciones una solución a medida, optimizando el uso de recursos.

En la era de la digitalización, la estrategia AI-Native de Globant también refleja una tendencia más amplia en el mundo empresarial: la creciente necesidad de adaptar los modelos de negocio a las exigencias del mercado actual. Las empresas buscan aliados que les ayuden a integrar inteligencia artificial en sus operaciones y Globant se posiciona como un líder en este ámbito, trabajando con clientes de renombre como FIFA, Google y Santander.

Con la mirada puesta en el futuro, los próximos años podrían presenciar una adopción masiva de estos modelos AI-Native en múltiples sectores. Las expectativas son altas en torno a la capacidad de Globant para liderar esta revolución tecnológica, desarrollando soluciones que no solo sean más rápidas y efectivas, sino que también impulsen un futuro más innovador y adaptado a las necesidades del mercado.