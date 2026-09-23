Globant, la compañía argentina de tecnología, anunció el nombramiento de Fernando Matzkin como nuevo Chief Operating Officer (COO) en un movimiento que busca acelerar su transformación hacia la inteligencia artificial (IA) en sus operaciones.

La designación, que se hace efectiva en el marco de la Visión 2030 de Globant, marca una nueva etapa en la estrategia de la empresa, que apuesta por la oferta de servicios AI-Native centrados en sus innovadoras soluciones de inteligencia artificial, Glob.AI y los AI Pods.

Nueva dirección en Globant: hacia una era de inteligencia artificial avanzada

Matzkin, quien cuenta con 17 años de trayectoria en Globant y se viene desempeñando como Chief Revenue Officer, asumirá el desafío de elevar los estándares operativos de la compañía, impulsando la adopción de modelos de negocio más ágiles y eficientes. En sus propias palabras, “es un honor asumir este rol y me entusiasma trabajar junto a nuestros equipos para redefinir cómo operamos en esta nueva era, enfocándonos en estar más cerca que nunca de nuestros clientes”.

Un aspecto fundamental de la estrategia de Globant es el desarrollo de los AI Pods, un innovador modelo de suscripción que permite a las empresas acceder a servicios de desarrollo de software, diseño y testeo a gran escala, todos potenciados por IA. Esta modalidad representa un cambio significativo respecto al modelo tradicional de “horas-hombre”, zanjando una brecha entre la inversión y los resultados al permitir a los clientes contar con equipos conformados por agentes de IA supervisados por expertos. Este enfoque busca crear soluciones más inteligentes, escalables y económicas.

Transformación digital: la clave para el futuro empresarial

Además de la transformación operativa que la llegada de Matzkin sugiere, este movimiento responde a un contexto más amplio donde la necesidad de incorporar tecnologías avanzadas se vuelve cada vez más imperante. Con el auge de la digitalización, las empresas enfrentan desafíos que requieren soluciones creativas e instantáneas. Los AI Pods cumplen un doble rol: no solo ofrecen eficiencia, sino que también permiten una flexibilidad necesaria para adaptarse a entornos comerciales en constante cambio.

Durante la presentación oficial del nuevo COO, Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant, subrayó el impacto que esta estrategia puede tener: “Estamos a la vanguardia de un cambio masivo en nuestro sector y hemos demostrado ser el socio ideal para guiar tanto a nuestros equipos como a nuestros clientes hacia esta nueva era”. Esta afirmación no solo resalta la importancia del liderazgo en la transformación digital, sino queamos que un cambio profundo en la manera de operar puede marcar la diferencia en la competitividad de las empresas.

El modelo de AI Pods es un claro reflejo de la tendencia hacia la automatización y la inteligencia artificial en el ámbito empresarial, que busca mejorar la productividad y optimizar recursos. Permite a los clientes obtener resultados en tiempos significativamente menores y, potencialmente, con una mejor calidad en la entrega, lo que podría ser un salvavidas en un mercado cada vez más exigente.

Un futuro impulsado por la inteligencia artificial

Con más de 27.400 empleados dispersos en más de 30 países, Globant se posiciona como un actor relevante en el sector de la tecnología a nivel global, trabajando con marcas reconocidas como FIFA y Google. Esta nueva dirección con un enfoque ágil en IA no solo reafirma su papel, sino que también le permite continuar desarrollando soluciones que apuntan a la reinvención empresarial.

En un entorno donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la inversión de Globant en IA y la automatización con los AI Pods se posiciona como una tendencia que podría revolucionar el sector en los próximos años, mostrando que las organizaciones deben adaptarse y evolucionar constantemente para sobrevivir en la era digital. De este modo, la compañía marca el camino hacia un futuro más ágil e innovador, en el que las soluciones de inteligencia artificial están preparadas para liderar la transformación empresarial.