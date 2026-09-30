La inteligencia artificial avanza en distintas industrias y el fútbol mexicano también incorpora sus posibilidades. Sportian Performance busca optimizar el rendimiento de equipos y jugadores mediante un análisis más ágil y ordenado de los datos deportivos.

Sportian Performance, una joint venture de Globant y LALIGA,ofrece reportes automatizados y análisis avanzados en un entorno unificado. Según el anuncio, la plataforma estará disponible para las selecciones nacionales masculina y femenina y para 51 clubes de las principales ligas profesionales de México, con el objetivo de ampliar el acceso a herramientas de entrenamiento y dirección técnica de nivel élite.

Un sistema diseñado para el rendimiento deportivo

La tecnología detrás de Sportian Performance incluye algoritmos que se alinean con las últimas tendencias en la analítica deportiva. A través de la recolección de datos en tiempo real, la plataforma permite una evaluación continua del rendimiento. Esta funcionalidad es especialmente relevante en un contexto donde cada partido puede definirse por un pequeño margen de error y donde la preparación física y táctica es crítica.

Los organizadores de la liga y clubes interesados en mejorar su competitividad se beneficiarán al tener acceso a un conjunto de herramientas que no solo facilitan el seguimiento de los jugadores, sino que también proporcionan recomendaciones estratégicas. Esto, a su vez, podría impulsar la formación de talento local y elevar la calidad del juego en el país.

Foto: Sportian, Globant.

Un impulso hacia la transformación digital en el deporte

La implementación de Sportian Performance en el fútbol mexicano se enmarca dentro de una tendencia más amplia: la digitalización en el deporte. Con el auge de la IA y machine learning, muchas organizaciones buscan formas de adaptarse y modernizar sus operaciones. Esta plataforma no solo aborda las necesidades inmediatas de los equipos, sino que también se alinea con el crecimiento gradual de la transformación digital en el sector deportivo.

La necesidad de optimizar recursos es vital para los clubes, muchos de los cuales enfrentan desafíos de presupuesto y operativos. Sportian Performance promete ayudar en la automatización de procesos analíticos, lo que permitirá que los entrenadores centren su tiempo en la práctica del juego en lugar de pasar horas analizando estadísticas y datos de rendimiento.

Mirando hacia el futuro del deporte

La correcta implementación de plataformas como Sportian Performance podría cambiar radicalmente la manera en que se concibe la formación y el desarrollo de los jugadores en México. Mientras más clubes comiencen a adoptar esta tecnología, es probable que surjan nuevas normas en cuanto al rendimiento y monitoreos, que no solo serán beneficiosos a nivel profesional, sino que también influirán positivamente en el desarrollo de ligas menores y programas juveniles.

“Con el lanzamiento de Sportian Performance, la FMF está construyendo el ecosistema de inteligencia futbolística más avanzado, inaugurando una nueva era de soluciones impulsadas por agentes de IA y datos, diseñadas para generar una ventaja competitiva sostenible. Esta plataforma proporcionará a clubes y entrenadores herramientas de vanguardia para monitorear el rendimiento, optimizar la planificación y tomar decisiones en tiempo real con mayor precisión y conocimiento”, afirmó Luis Ureta, CEO de Sportian.

La llegada de Sportian Performance al fútbol mexicano representa un avance significativo hacia la integración de la tecnología en el deporte. Este tipo de innovaciones podrían marcar la pauta para el futuro del fútbol en el país, contribuyendo a elevadas estándares de excelencia, tanto en la formación de jugadores como en la estrategia de juego de los equipos profesionales. Con el tiempo, es posible que esta tendencia se expanda y establezca nuevos paradigmas en el ámbito deportivo a nivel global.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.