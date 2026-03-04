El Yangwang U9 Xtreme, el hiperdeportivo eléctrico de la marca china BYD, ha irrumpido en la escena automovilística como el vehículo de producción más rápido del planeta, alcanzando los 496 km/h en la pista ATP Papenburg de Alemania. El récord, certificado el 14 de septiembre de 2025 y pilotado por el experto Marc Basseng, supera el anterior de Bugatti Chiron Super Sport 300+ (490 km/h) y deja atrás promesas teóricas como las del Koenigsegg Jesko. Con solo 30 unidades limitadas, este auto no solo redefine la velocidad, sino que posiciona a China como potencia en movilidad eléctrica de ultra alto rendimiento. Equipado con cuatro motores eléctricos de hasta 30.000 RPM cada uno, genera más de 3.000 CV y un sistema de 1.200 voltios, superior al estándar 800V, alimentado por baterías Blade LFP con descarga 30C. El bólido de BYD acelera de 0 a 100 km/h en menos de 2 segundos y completó el Nürburgring Nordschleife en 6:59.157 minutos, rompiendo la barrera de los 7 minutos para EVs y superando al Rimac Nevera (7:05). Su suspensión DiSus-X y neumáticos semi-slick permiten estabilidad extrema, reduciendo el calor en un 67% respecto a versiones previas. Aunque un auto de F1 moderno alcanza velocidades pico de 370 km/h en rectas y acelera de 0-100 en 2,6 segundos, el U9 Xtreme lo eclipsa en velocidad máxima absoluta (496 km/h vs. 397 km/h récord no oficial de F1). En pistas ovales como Papenburg, donde F1 no compite directamente, el hypercar eléctrico demuestra superioridad en entrega de potencia instantánea sin cambios de marcha ni emisiones. Esta hazaña resalta cómo la electrificación vence barreras de la combustión tradicional. El U9 Xtreme deja atrás a gigantes como Bugatti Chiron, Koenigsegg Jesko y Rimac Nevera. Para China, este logro representa un hito nacional que eleva el prestigio de su industria automovilística a la cima mundial. BYD, gigante en vehículos de nueva energía (NEV), evoluciona de flotas de taxis eléctricos a hypercars de élite, demostrando maestría en baterías, motores y aerodinámica avanzada. Este hito es un orgullo para ese país, y pone en evidencia el crecimiento exponencial de marcas chinas como NIO, XPeng y Li Auto, desafiando el dominio histórico de Europa y Estados Unidos en hiperdeportivos.