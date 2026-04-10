El mercado automotor argentino cerró 2025 por encima de las 600.000 unidades vendidas, con Mendoza explicando cerca del 4% del total. En ese mapa, Territorio Yacopini -con más de 40 años de trayectoria- empieza a recalibrar su estrategia: ve en los eléctricos e híbridos no sólo un cambio de tendencia sino una palanca para crecer en volumen y facturación. El fenómeno todavía es pequeño en números, pero gana tracción de la mano de marcas chinas como BYD. Puertas adentro, ese giro ya empieza a reflejarse en los números. El grupo vendió 200 unidades de BYD en el primer trimestre de 2026 y proyecta cerrar el año en torno a las 1400. “En términos de facturación, esto se traduce en unos u$s 50 millones”, señaló Adrián Yacopini, fundador de la marca, en diálogo con El Cronista. “Aunque hoy los eléctricos explican entre el 5% y el 7% del negocio, la expectativa es que esa participación crezca rápido y empiece a compensar la desaceleración que muestran algunas marcas tradicionales”, agregó. El cambio, según explica, no es tanto por precio sino por oferta: los nuevos modelos incorporan tecnología que hasta ahora no estaba disponible en el mercado local. El avance de los autos eléctricos e híbridos enchufables empieza a marcar una nueva era en toda la industria. Y es que aquellos vehículos sin oferta electrificada pierden terreno frente a una demanda que empieza a inclinarse por menores costos de uso, beneficios y mayor eficiencia. Hoy, un tanque de combustible puede superar los $ 100.000, mientras que recorrer la misma distancia con un vehículo eléctrico cuesta solo $ 15.000: “Mientras mayor sea el costo del combustible, cada vez más conveniente va a ser tener un auto eléctrico”, puntualizó Sergio Montanaro, gerente general de Yacopini. A eso se suma un mantenimiento más simple y mejores prestaciones tecnológicas. Aun así, el segmento sigue siendo incipiente. En 2025 Territorio Yacopini vendió alrededor de 5000 autos eléctricos en la Argentina: “No mueve la aguja del mercado general, pero sí empieza a afectar determinados segmentos”. Con este telón de fondo, el grupo proyecta que el mercado crezca en torno al 10% este año, con una estrategia que incluye el desembarco en nuevas plazas. La compañía avanza con su plan de expansión en San Juan, un mercado que hoy representa el 1,4% de las ventas nacionales pero que podría ganar protagonismo en los próximos años impulsado por la minería: “Por cada 100 autos que se venden en Argentina, 1,4 autos se venden en San Juan. Ese es el porcentaje que representa San Juan en el país y queremos que crezca”, aseguró el empresario. “El crecimiento va a venir por dos lados: nuevas plazas y el cambio tecnológico”. En paralelo, desde el grupo estiman que la facturación vinculada a BYD crecerá entre 20% y 25% este año. De fondo, el desafío para el sector sigue siendo la presión impositiva, el costo del financiamiento y la falta de escala frente a jugadores globales. “Una sola fábrica de BYD puede producir un millón de unidades al año. Toda la Argentina produce mucho menos. Competir así es muy difícil”, advirtió el ex piloto. En ese contexto, para él, la expectativa está puesta en una baja de tasas que reactive el consumo y acompañe la transición.