Con todo y barreras arancelarias, las marcas de autos chinos no van a detener su llegada a México. Ahora fue GAC la que anunció que este año tendrá lista una planta de ensamblado en el país, y aunque no reveló la fecha, el lugar y el monto de inversión, aseguró que todos los modelos que se venden en el país serán armados aquí. En un comunicado, la empresa dijo que la decisión sigue su estrategia de expansión internacional, y le permitiría derribar la barrera arancelaria de 50% aplicada por México a los autos chinos. En la primera fase de operaciones, la planta tendrá un esquema de ensamble flexible, capaz de adaptarse a distintos tipos de vehículos y tecnologías, que van desde autos de combustión interna hasta unidades eléctricas. “GAC México anuncia que, durante el segundo semestre de 2026, iniciará operaciones de su primera planta de ensamble en el país, con lo que se convierte en la primera marca automotriz china en dar este paso en el mercado nacional”, señaló. Aunque GAC México dice que calienta motores, la ubicación exacta de su planta de ensamble es un misterio. La firma planea dar el anuncio oficial en junio de este año, pero las señales apuntan a una competencia directa en el Bajío, específicamente en Aguascalientes, donde la infraestructura logística y la mano de obra calificada la ponen en una terna de fuego junto a BYD y Geely por los activos que dejó la alianza Nissan-Mercedes. La aseveración de que GAC sería la primera marca china en ensamblar vehículos ligeros en México puede ser considerada un stunt publicitario, pues si bien es la primera marca de capital 100% chino que se instala en México para armar autos, JAC ensambla sus unidades en México desde 2017. Sin embargo, lo hace con inversión mexicana, reflejada en Giant Motors Latinoamérica, donde el inversionista principal es Inbursa, del magnate mexicano, Carlos Slim. El efecto Slim se nota: la marca pasó de un arranque modesto de 1,000 unidades en 2017 a superar actualmente las 30,000 producidas en su planta de Ciudad Sahagún, Hidalgo. JAC y GAC no son las únicas compañías chinas que pretenden armar sus autos para el mercado local, pues también MG Motor, la octava marca más vendida del país, anunció una inversión de u$s 1,050 millones para su planta, misma que echará a andar en la segunda mitad de este año, pero cuya ubicación todavía es un secreto. MG Motor, de la mano de SAIC, armará 100 mil unidades anuales en el país a través de esta inversión. Pero la lista no se detiene ahí. Hay una lucha en el ring de Aguascalientes, donde BYD y Geely, las dos marcas más vendidas de China, se pelean por comprar la planta que dejarán Nissan y Mercedes Benz en la entidad hidrocálida. La pugna por la fábrica está en pleno desarrollo, pues ambas marcas están en una guerra de ofertas para ver quién se queda con el esqueleto de una de las plantas más emblemáticas de México. Pese a que existen varias automotrices chinas interesadas en producir vehículos ligeros en México, ninguna ha mostrado todavía un interés por la otra planta de Nissan que ya bajó la cortina: la de CIVAC, en Morelos. Finalmente, otra empresa que ya tiene presencia armando vehículos en el país es ELAM-FAW, que inició operaciones este año, pero se concentra en la producción de camiones de carga. Esta planta se ubica en Zempoala, Hidalgo, cerca de las instalaciones de JAC.