Oportunidad de trabajo remoto: la nueva profesión que es furor y podés ganar u$s 2000 sin salir de tu casa

La tecnología avanza a pasos agigantados para simplificar muchas áreas de la vida cotidiana. En este sentido, existe un nuevo trabajo remoto online en el que las páginas web le pagan a los usuarios por realizar transcripciones de audios . Con esta oferta laboral podés llegar a ganar hasta u$s 2000 por mes.

La cuenta de YouTube "Negocios Online" compartió un video en el que enumera las tres plataformas en las que podés trabajar como transcriptor de videos o audios.

Descuentos en vuelos: el truco para sacar los pasajes de avión más baratos en sólo 3 pasos



Trabajar en Portugal: cuáles son las 4 ciudades que más trabajadores necesitan



Trabajo remoto como transcriptor: la profesión en la que podés ganar u$s 2000 sin salir de tu casa

"En la mayoría de estas plataformas hacés tu horario de trabajo y decidís cuanto tiempo vas a invertir en las transcripciones", introdujo el creador de la cuenta, Moisés del Rosario.

Gotranscript.com



Se trata de una de las agencias de transcripción y traducción en línea más grandes del mundo . En su sitio web indican que dominan más de 50 idiomas y su misión es: "construir el mejor servicio de transcripción del mundo y también el mejor lugar para encontrar trabajo como transcriptor".

En cuanto a la paga, Gotranscript.com indica que paga u$s 0.77 por minuto de audio o video transcrito. El salario promedio es de u$s 150 por mes. Sin embargo, aquellos usuarios que invierten 8 hs al día, pueden ganar hasta u$s 1200 por mes.

Para sumarte a esta red hay una serie de pasos que debes seguir:

Ingresar al sitio web a través de este enlace.

Andá abajo de todo, donde dice "Para transcriptores".

Hacé click en " Trabajo " y una vez que revises toda la información detalladamente, " Aplicar ".

" y una vez que revises toda la información detalladamente, " ". Deberás seleccionar un idioma para transcribir y responder a una lista de preguntas.

Una vez respondidas las preguntas, podrás empezar a transcribir.



Scribie.com



"Se tarda alrededor de 8 horas en transcribir a mano un archivo de 1 hora según los estándares de la industria. Planeamos reducirlo a 10 minutos", señalaron desde la plataforma.

Según informa el youtuber Moisés del Rosario, en esta página se puede ganar de 5 a 20 dólares por hora de audio y la p aga es vía paypal . Vale aclarar que dependiendo el manejo del idioma que uno tenga, el sueldo será mayor o menor.

Para inscribirse solo tenés que rellenar los espacios con tus datos personales y configurar tu cuenta PayPal.

Transcribeme.com

"Como líder en la industria de la transcripción, TranscribeMe ofrece información personalizada increíblemente precisa, rápida y segura para usted y su negocio. Estamos hechos para acomodar grandes volúmenes y proyectos recurrentes", explicaron desde la plataforma.

"Pueden llegar a pagar de u$s 15 a 22 por cada hora de audio y hay personas que ganan salarios mensuales superiores a los u$s 2200 . Es una locura", comentó el creador de la cuenta Negocios Online.

Para inscribirse hay que seguir estos pasos:

Ingresá a su sitio web.

En la parte superior, clickeá donde dice "empleos".



Luego, andá a "Iniciar" y completá con tus datos personales.



Seleccioná el idioma con el que querés empezar a transcribir.



A continuación, recibirás un mail el cuál tenés que confirmar.



Y por último tendrás que realizar una prueba de transcripción.