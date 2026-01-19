En esta noticia El contexto del desembarco

La automotriz china BYD ingresó al país más de 5000 autos eléctricos e híbridos en un solo embarque, con la llegada del BYD Changzhou a la Terminal Zárate, en una movida con la que busca acelerar su crecimiento y ganar participación en el mercado local pocos meses después de su desembarco en la Argentina. El buque forma parte de la flota propia de la compañía y marca un cambio de escala en la disponibilidad de unidades para el segmento.

El arribo implica disponibilidad inmediata de unidades en volumen, mayor previsibilidad en el abastecimiento y una señal concreta sobre la escala con la que la marca busca operar en la Argentina. Tras haberse convertido en la marca número uno en ventas de autos 100% eléctricos en el país durante 2025, BYD consolida ahora su presencia con un stock inédito para el segmento.

“La llegada del BYD Changzhou es mucho más que un arribo logístico: es una señal concreta del compromiso de BYD con el desarrollo de la movilidad del futuro en la Argentina”, afirmó Stephen Deng, country manager de BYD Argentina. El buque tiene casi 200 metros de eslora, capacidad para hasta 7000 vehículos y un sistema de propulsión de doble combustible LNG, que reduce las emisiones durante el transporte marítimo.

El embarque se inscribe en la estrategia global de la compañía, que apuesta por una logística propia para acelerar su expansión en distintos mercados. El Changzhou es un activo industrial diseñado para operar con escala, eficiencia y menor impacto ambiental, y le permite a BYD reducir la dependencia de terceros en un tramo crítico de la cadena.

El crecimiento, sin embargo, está condicionado por el cupo anual de 50.000 unidades que fijó el Gobierno para la importación de vehículos eléctricos sin arancel. En la primera licitación, BYD solicitó 1300 unidades y, en la segunda, 6508, un volumen alineado con la magnitud del embarque que acaba de llegar al país.

El lanzamiento de la marca en la Argentina se realizó en el segundo semestre de 2025, cuando BYD decidió instalar su filial local directamente desde la casa matriz. En su debut comercial llegó con tres modelos: Dolphin Mini, un eléctrico urbano; Yuan Pro, un SUV 100% eléctrico; y Song Pro DM-i, un híbrido enchufable.

A diferencia de otras marcas chinas, BYD optó por operar de manera directa, controlando todo el ciclo del vehículo, desde la venta hasta la posventa. La compañía nació como fabricante de baterías y luego amplió su negocio hacia autos eléctricos e híbridos, una trayectoria tecnológica que la distingue dentro del mercado local.

Ahora, con el primer gran embarque ya en el país, la compañía suma un nuevo producto a su oferta local: el ATTO 2 DM-i, un SUV híbrido enchufable que inició su preventa y puede reservarse con un anticipo de u$s 500.