El BYD ATTO 2 DM-i llega a España y se posiciona como uno de los SUV híbridos enchufables más eficientes del mercado. Este modelo compacto combina la experiencia de conducción de un vehículo eléctrico con la autonomía extendida de un sistema híbrido, alcanzando hasta 1000 kilómetros de autonomía. El nuevo modelo está disponible con un precio de lanzamiento desde 20.940 euros, oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. La propuesta de BYD apunta a quienes buscan eficiencia, tecnología y diseño en un SUV urbano con gran equipamiento y garantía de hasta 8 años o 250.000 kilómetros gracias a su Blade Battery. El BYD ATTO 2 DM-i incorpora la innovadora tecnología híbrida enchufable DM-i (Dual Mode), desarrollada exclusivamente por BYD. Este sistema combina un motor eléctrico central con un eficiente sistema de combustión, ofreciendo una experiencia de conducción similar a la de un coche 100% eléctrico, pero con mayor autonomía. Gracias a esta tecnología, el SUV compacto logra un consumo combinado de apenas 2 litros cada 100 kilómetros y una autonomía total que puede alcanzar los 1000 km. Además, el sistema optimiza la entrega de potencia para garantizar aceleraciones suaves y eficientes, con una conducción estable incluso en curvas gracias a su dirección precisa y equilibrio de chasis. El BYD ATTO 2 DM-i presenta una estética moderna con detalles diferenciadores respecto a la versión 100% eléctrica: La función V2L convierte al SUV en una batería portátil, permitiendo conectar electrodomésticos, dispositivos electrónicos o accesorios para actividades al aire libre, lo que amplía su versatilidad más allá de la conducción diaria. Con estas características, el BYD ATTO 2 DM-i se posiciona como una de las opciones más competitivas dentro del segmento de SUV híbridos enchufables, combinando eficiencia, autonomía, equipamiento tecnológico y diseño urbano en un formato compacto pensado tanto para la ciudad como para trayectos largos.