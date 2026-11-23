A la hora de comprar huevos, una de las diferencias que más llama la atención es el color de la yema.

Algunas tienen un tono amarillo pálido, mientras que otras presentan un naranja intenso que suele relacionarse con una mayor calidad.

De todas formas, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el color de la yema depende principalmente de la alimentación de la gallina y de los pigmentos presentes en los alimentos que consume.

¿Por qué algunos huevos tienen la yema amarilla y otros naranja?

La principal diferencia entre una yema amarilla y una naranja está relacionada con los pigmentos naturales que forman parte de la alimentación de las gallinas .

Entre ellos se encuentran los carotenoides y las xantofilas, compuestos presentes en determinados vegetales y granos.

El USDA explica que las gallinas que consumen alimentos ricos en pigmentos amarillo-anaranjados, como el maíz amarillo y los pétalos de caléndula, producen yemas de un color más intenso. En cambio, cuando su alimentación contiene menos pigmentos, la yema suele presentar un amarillo más claro.

La Universidad de Illinois, a través de su servicio de extensión agrícola, también señala que las gallinas que tienen acceso a plantas verdes o reciben alimentos como maíz y alfalfa pueden producir yemas más oscuras.

Por lo tanto, el color de la yema de huevo está directamente relacionado con la dieta de la gallina, pero no demuestra por sí solo que haya sido criada en mejores condiciones.

El color de la yema del huevo puede variar del amarillo pálido al naranja intenso según los pigmentos presentes en la dieta de la gallina. Imagen creada con IA - ChatGPT

¿El huevo con yema naranja tiene más nutrientes?

No necesariamente. Aunque el color naranja puede estar relacionado con una mayor presencia de determinados pigmentos, no significa que el huevo tenga un valor nutricional superior en todos los aspectos.

Según Illinois Extension, tanto los huevos de yema amarilla como los de yema naranja aportan proteínas, grasas, vitaminas y minerales . La diferencia está en que una alimentación rica en carotenoides puede aumentar la concentración de algunos pigmentos naturales, como la luteína y la zeaxantina, que tienen propiedades antioxidantes.

Por eso, una yema más oscura puede contener mayores cantidades de ciertos pigmentos, pero no necesariamente más proteínas, vitaminas o minerales.

¿Qué color de yema de huevo es mejor para la salud?

No existe un color de yema que sea universalmente mejor para consumir todos los días . Tanto los huevos de yema amarilla como los de tonalidad naranja pueden formar parte de una alimentación equilibrada.

A la hora de elegir qué huevos comprar, conviene prestar atención a su frescura, conservación, manipulación y condiciones de almacenamiento, en lugar de guiarse únicamente por la intensidad del color.

Además, el USDA advierte que la tonalidad de la yema no permite determinar si un huevo está fresco o es seguro para consumir. Para reducir los riesgos de enfermedades transmitidas por alimentos, recomienda conservarlos adecuadamente y cocinarlos hasta que tanto la clara como la yema estén firmes.