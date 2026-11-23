A la hora de hacer las compras, los morrones pueden aparecer en distintos colores y no todos tienen el mismo sabor.

Aunque el rojo, el verde y el amarillo pertenecen a la misma familia de vegetales, presentan diferencias vinculadas con su maduración, su sabor y los nutrientes que concentran.

Cuál es la diferencia entre el morrón rojo, verde y amarillo

El verde suele cosecharse antes de completar su maduración. Por eso, mantiene la clorofila que le da su color característico y tiene un sabor más vegetal, intenso y ligeramente amargo. En esta etapa predominan carotenoides como la luteína, la violaxantina y la neoxantina. A medida que el fruto madura, la clorofila disminuye y aparecen otros pigmentos que modifican su color.

Morrones rojos, verdes y amarillos: qué diferencia hay entre cada uno y cuál conviene comprar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El morrón rojo representa una etapa de mayor maduración y suele ser un poco más dulce. Este cambio está asociado con la acumulación de carotenoides como la capsantina y la capsorrubina, que son característicos de los frutos rojos.

El amarillo puede ser el resultado de la maduración, aunque dependerá de la variedad. Su color está relacionado con carotenoides como la luteína, la zeaxantina y la violaxantina. En la cocina se le conoce por tener un sabor más suave y dulce que el verde.

Morrones rojos, verdes y amarillos: qué diferencia hay entre cada uno y cuál conviene comprar. Fuente: Imagen creada con ChatGPT - El Cronista USA

Qué nutrientes aporta cada color de morrón

Uno de los nutrientes más destacados de los morrones es la vitamina C, que participa en la formación de colágeno, contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y mejora la absorción del hierro de origen vegetal.

El rojo destaca por sus carotenoides como el betacaroteno, que el organismo puede convertir en vitamina A. Esta vitamina es importante para la visión, el funcionamiento del sistema inmunitario y el mantenimiento de distintos tejidos. Un estudio científico que comparó morrones de diferentes colores encontró que el rojo tenía la mayor concentración de carotenoides totales entre las variedades analizadas.

El amarillo, por su parte, aporta carotenoides como luteína y zeaxantina. Estos compuestos forman parte de los pigmentos presentes en distintos vegetales y se encuentran especialmente vinculados con la salud ocular.

El morrón verde también aporta antioxidantes y conserva una mayor presencia de clorofila y determinados carotenoides propios de una etapa menos madura. Además, contiene vitamina C y otros compuestos vegetales.

En definitiva, los tres colores forman parte de una alimentación saludable, pero no aportan exactamente lo mismo.