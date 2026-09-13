Sin embargo, el método de cocción puede cambiar la cantidad de grasa que se incorpora y también influir en la seguridad del alimento.

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El huevo es un alimento versátil, económico y fácil de preparar, pero entre un huevo duro, uno frito y uno poché existen diferencias que vale la pena tener en cuenta.

Aunque las tres preparaciones conservan buena parte de sus nutrientes, los especialistas ponen el foco especialmente en la cantidad de grasa añadida y en el grado de cocción .

Por eso, si usted busca una opción sencilla para incluir huevo en la alimentación cotidiana, hay una preparación que parte con ventaja frente a las demás: el huevo duro o cocido, siempre que se prepare correctamente.

¿Cuál es la forma más saludable de cocinar un huevo?

Entre las preparaciones más habituales, el huevo duro aparece como una de las alternativas más prácticas cuando se busca evitar el agregado de grasas durante la cocción. Para prepararlo solamente se necesita agua, por lo que no requiere mantequilla, aceite ni otros ingredientes adicionales.

El huevo poché también se cocina sin necesidad de aceite, ya que se prepara en agua caliente. Desde el punto de vista nutricional, esto lo convierte en otra alternativa interesante.

La principal diferencia aparece frente al huevo frito. En este caso, la preparación suele requerir aceite, mantequilla u otra grasa, lo que puede aumentar el aporte energético del plato dependiendo de la cantidad utilizada.

Esto no significa que un huevo frito sea automáticamente un alimento poco saludable. El resultado final también depende de qué grasa se utilice, cuánto se agregue y con qué otros alimentos se acompañe.

¿Es mejor comer huevo duro que huevo frito?

Si la prioridad es reducir las grasas añadidas, el huevo duro tiene una ventaja clara: se cocina sin incorporar aceite.

El huevo, por sí mismo, aporta proteínas, colina, biotina, vitamina A y otros nutrientes. Además, la yema contiene grasa y colesterol, pero eso no significa que el alimento deba eliminarse automáticamente de la dieta. Harvard señala que el impacto del colesterol dietario sobre el colesterol sanguíneo suele ser menor que el de la combinación y cantidad de grasas de la alimentación.

Por eso, más que preguntarse si el huevo es “bueno” o “malo”, conviene mirar cómo se prepara y qué acompaña la comida.

Un huevo duro acompañado de verduras, por ejemplo, es muy diferente desde el punto de vista nutricional a un huevo frito preparado con abundante grasa y servido junto con alimentos ricos en grasas saturadas.

Huevo duro, huevo frito o huevo poché: cuál es el mejor y por qué recomiendan cocinarlo solo de una forma.

¿El huevo poché es saludable y qué diferencia tiene con el huevo duro?

El huevo poché se cocina directamente en agua caliente, sin necesidad de utilizar aceite. Por esta razón, puede ser una buena alternativa para quienes quieren conservar la textura cremosa de la yema sin añadir grasa durante la preparación.

Sin embargo, hay un punto importante: tradicionalmente el huevo poché se sirve con la yema líquida o parcialmente cocida.

Desde la perspectiva de la seguridad alimentaria, esto requiere mayor cuidado. La FDA recomienda cocinar los huevos hasta que tanto la clara como la yema estén firmes para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos .

Por eso, si usted va a preparar huevo poché, especialmente para personas con mayor riesgo de complicaciones por infecciones alimentarias, es importante evitar que quede crudo o demasiado líquido y utilizar huevos pasteurizados cuando una preparación requiera huevo poco cocido.

¿El huevo pierde sus nutrientes cuando se cocina?

Cocinar el huevo no significa que deje de ser nutritivo. De hecho, la cocción permite consumirlo de una manera más segura y facilita su incorporación a diferentes comidas.

El huevo es fuente de proteína, colina, biotina, vitamina A y antioxidantes como luteína y zeaxantina, de acuerdo con Harvard T.H. Chan School of Public Health.

La clave está en no convertir el método de cocción en el único criterio para evaluar una comida. La cantidad de aceite, mantequilla, queso, carnes procesadas y otros acompañamientos también puede modificar considerablemente el perfil nutricional del plato.

¿Cuál es el mejor huevo para comer: duro, frito o poché?

Si hubiera que elegir una preparación para el consumo habitual, el huevo duro es una de las opciones más sencillas y convenientes, principalmente porque no necesita grasa añadida y permite cocinar completamente la clara y la yema.

El huevo poché puede ser una buena alternativa si se cocina completamente, mientras que el huevo frito también puede formar parte de una alimentación equilibrada si se utiliza una cantidad moderada de aceite y se controla el resto de la comida.