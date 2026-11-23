Con la llegada de las temperaturas más altas, los mosquitos vuelven a convertirse en una de las principales molestias en los hogares. Ante esto, muchas personas buscan alternativas económicas y sencillas para mantenerlos alejados sin gastar demasiado dinero.
Una de las opciones es un repelente casero con vinagre blanco y clavo de olor, cuya preparación fue difundida por la Universidad Libre del Ambiente (ULA) de Córdoba.
La receta utiliza ingredientes habituales de cocina y solamente necesita un tiempo de reposo para estar lista.
Cómo hacer un repelente casero para mosquitos con vinagre blanco y clavo de olor
La receta de la Universidad Libre del Ambiente de Córdoba se destaca por su sencillez y por utilizar solamente tres ingredientes. Para prepararla, no hace falta contar con elementos especiales ni realizar procedimientos complicados.
Estos son los ingredientes necesarios:
- 1 taza de agua.
- 1/2 taza de vinagre blanco.
- 60 clavos de olor.
La combinación permite obtener una preparación líquida con un aroma intenso, característico del clavo de olor y el vinagre.
Paso a paso: cómo preparar el repelente de vinagre y clavo de olor
Para elaborar esta alternativa casera, hay que seguir un procedimiento sencillo:
- Preparar un recipiente: buscá un frasco o recipiente limpio donde puedas colocar todos los ingredientes.
- Agregar el agua: incorporá una taza de agua en el recipiente.
- Incorporar el vinagre: sumá media taza de vinagre blanco.
- Añadir los clavos de olor: colocá los 60 clavos de olor dentro de la preparación.
- Mezclar los ingredientes: revolvé para integrar todos los componentes.
- Dejar reposar: conservá la preparación hasta el día siguiente para que los ingredientes permanezcan en contacto.
- Utilizar la mezcla: colocala en un recipiente adecuado para su aplicación.
De esta manera, se obtiene una preparación casera con ingredientes fáciles de conseguir y un procedimiento que no requiere demasiado tiempo de trabajo.
Para qué sirve el clavo de olor y por qué se utiliza en los repelentes caseros
El clavo de olor es una especia conocida por su aroma intenso y sus diferentes aplicaciones gastronómicas y domésticas.
Uno de sus principales componentes es el eugenol, un compuesto aromático que despertó interés por sus posibles propiedades repelentes frente a determinados insectos.
Por su parte, el vinagre blanco es un ingrediente habitual en diferentes preparaciones y soluciones de limpieza del hogar.
La combinación de ambos elementos forma parte de distintas recetas populares que buscan aprovechar los aromas intensos para mantener alejados a los insectos.