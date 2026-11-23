Repelente casero con vinagre y clavo de olor.

Con la llegada de las temperaturas más altas, los mosquitos vuelven a convertirse en una de las principales molestias en los hogares. Ante esto, muchas personas buscan alternativas económicas y sencillas para mantenerlos alejados sin gastar demasiado dinero.

Una de las opciones es un repelente casero con vinagre blanco y clavo de olor, cuya preparación fue difundida por la Universidad Libre del Ambiente (ULA) de Córdoba.

La receta utiliza ingredientes habituales de cocina y solamente necesita un tiempo de reposo para estar lista.

Cómo hacer un repelente casero para mosquitos con vinagre blanco y clavo de olor

La receta de la Universidad Libre del Ambiente de Córdoba se destaca por su sencillez y por utilizar solamente tres ingredientes. Para prepararla, no hace falta contar con elementos especiales ni realizar procedimientos complicados.

Estos son los ingredientes necesarios:

1 taza de agua.

1/2 taza de vinagre blanco.

60 clavos de olor.

La combinación permite obtener una preparación líquida con un aroma intenso, característico del clavo de olor y el vinagre.

Paso a paso: cómo preparar el repelente de vinagre y clavo de olor

Vinagre blanco y clavo de olor. Fuente: Imagen Ilustrativa. El Cronista Argentina.

Para elaborar esta alternativa casera, hay que seguir un procedimiento sencillo:

Preparar un recipiente: buscá un frasco o recipiente limpio donde puedas colocar todos los ingredientes. Agregar el agua: incorporá una taza de agua en el recipiente. Incorporar el vinagre: sumá media taza de vinagre blanco. Añadir los clavos de olor: colocá los 60 clavos de olor dentro de la preparación. Mezclar los ingredientes: revolvé para integrar todos los componentes. Dejar reposar: conservá la preparación hasta el día siguiente para que los ingredientes permanezcan en contacto. Utilizar la mezcla: colocala en un recipiente adecuado para su aplicación.

De esta manera, se obtiene una preparación casera con ingredientes fáciles de conseguir y un procedimiento que no requiere demasiado tiempo de trabajo.

Para qué sirve el clavo de olor y por qué se utiliza en los repelentes caseros

El clavo de olor es una especia conocida por su aroma intenso y sus diferentes aplicaciones gastronómicas y domésticas.

Uno de sus principales componentes es el eugenol, un compuesto aromático que despertó interés por sus posibles propiedades repelentes frente a determinados insectos.

Por su parte, el vinagre blanco es un ingrediente habitual en diferentes preparaciones y soluciones de limpieza del hogar.

La combinación de ambos elementos forma parte de distintas recetas populares que buscan aprovechar los aromas intensos para mantener alejados a los insectos.