El huevo aporta proteínas de alta calidad y una variedad de vitaminas y minerales.

El huevo es un alimento de alta densidad nutricional que aporta proteínas de buena calidad, además de diferentes vitaminas y minerales. Su composición incluye nutrientes como colina, vitamina D, vitamina B12, selenio, hierro y riboflavina, mientras que la yema concentra buena parte de estos componentes.

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Connecticut evaluó precisamente qué ocurría cuando adultos jóvenes y sanos incorporaban hasta tres huevos diarios durante varias semanas.

La investigación, publicada en Nutrients, encontró cambios favorables o neutros en distintos marcadores relacionados con el metabolismo del colesterol, aunque se trató de una intervención de duración limitada y en una población específica.

El huevo aporta proteínas y nutrientes vinculados con el cerebro

Una de las principales características nutricionales del huevo es su aporte proteico. La FAO lo identifica como una fuente de proteína de alto valor biológico y también destaca su contenido de vitaminas y minerales.

También sobresale la colina, un nutriente presente especialmente en la yema que participa en diferentes funciones del organismo.

La FAO señala que un huevo grande aporta aproximadamente el 23% de la ingesta diaria de colina utilizada como referencia en su material nutricional, además de cantidades relevantes de vitamina B12, selenio, riboflavina y vitamina D.

El huevo aporta proteínas de alta calidad y una variedad de vitaminas y minerales. Gemini AI

Tres huevos pueden aumentar la saciedad y favorecer el aporte proteico

Las proteínas del huevo pueden contribuir a generar sensación de saciedad, algo que puede resultar útil dentro de una alimentación orientada al control del apetito.

Sin embargo, que un alimento produzca saciedad no significa por sí mismo que provoque pérdida de peso: el resultado depende del conjunto de la alimentación y del balance energético.

El aporte proteico también hace que el huevo pueda formar parte de una dieta destinada a conservar o desarrollar masa muscular, especialmente cuando se combina con suficiente proteína total y entrenamiento de fuerza.