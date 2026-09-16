El marco legal que regula el tránsito en la Provincia de Buenos Aires endureció los mecanismos de fiscalización sobre los conductores involucrados en colisiones viales, poniendo la lupa sobre las instancias de evaluación médica posterior a un siniestro .

Frente a reiteradas maniobras de evasión registradas en diversos municipios, las autoridades confirmaron la aplicación estricta del Decreto 532/2009, una medida que inhabilita de manera directa la libreta de conducir de aquellos adultos mayores que, tras participar de un choque en la vía pública, pretendan eludir la citación obligatoria ante la junta médica oficial.

La exigencia legal de reevaluación tras un siniestro en la Provincia

El Decreto reglamentario 532/2009 de la Ley Provincial de Tránsito 13.927 faculta a las municipalidades y a los juzgados de faltas a exigir una citación médica de oficio cuando un conductor se ve involucrado en un incidente de tránsito, independientemente de la gravedad aparente de los daños .

La normativa busca verificar que el titular mantenga intactas sus aptitudes motoras, visuales y cognitivas para estar al mando de un vehículo, estableciendo que la continuidad de la licencia queda supeditada a la ratificación de la aptitud psicofísica por parte de un tribunal de profesionales de la salud.

En qué consiste la “avivada” y por qué se intensificaron los controles

La maniobra detectada por los organismos de control consiste en ignorar deliberadamente las notificaciones o postergar sistemáticamente los turnos asignados para la junta médica tras haber protagonizado una colisión leve .

Nuevo sistema de scoring para la licencia de conducir en Argentina: cómo funciona y qué hay que tener en cuenta. Foto: NA.

Esta especulación busca estirar los plazos administrativos con la ilusión de mantener la validez del registro hasta su fecha de vencimiento original; sin embargo, los juzgados informaron que la falta de comparecencia en el lapso estipulado transforma la citación preventiva en una falta grave, dando lugar al bloqueo automático en los padrones de conductores.

La sanción directa: retención de la licencia y bloqueo en el sistema

Al constatar la inasistencia injustificada del conductor notificado, la autoridad de aplicación ordena la caducidad precautoria del carnet de conducir y la inserción de la novedad en la base de datos unificada del sistema provincial.

Esto implica que la licencia queda retenida automáticamente en caso de ser requerido en un control vehicular en la vía pública, al tiempo que inhabilita al titular para realizar cualquier tipo de trámite de renovación, duplicado o cambio de jurisdicción dentro del territorio bonaerense hasta que no se regularice su expediente.

El procedimiento para levantar la inhabilitación y recuperar el registro

Para revertir la medida cautelar y recuperar el permiso de circulación, el infractor debe presentarse ante el juzgado de faltas interviniente, abonar los costos administrativos correspondientes y solicitar una nueva fecha de evaluación médica.

Durante la auditoría, los profesionales evalúan en forma integral la capacidad de reacción, la agudeza auditiva y la salud cardiovascular del titular, pudiendo disponer la restitución plena del carnet, la aplicación de restricciones (como la prohibición de conducir de noche o en autopistas) o la caducidad definitiva si el diagnóstico desaconseja la conducción.