Por orden de la Ley de Tránsito suspenden la licencia de conducir a todas las personas que excedan la velocidad de 20 km/h al manejar, si acumulan más infracciones.

La Ley Nacional de Tránsito establece un sistema de puntos para las licencias de todos los conductores.

Cada registro inicia con 20 puntos y, conforme cometan infracciones se restarán puntos.

De esta manera, circular a más de 20 km/h se vuelve una infracción cuando es en zonas donde circulan peatones y en determinados puntos de riesgo.

Dónde rige el límite de velocidad de 20 km/h

La normativa vigente señala que el máximo de 20 km/h rige como medida de precaución para zonas como pasos a nivel sin barreras ni semáforos, sectores cercanos a establecimientos escolares, deportivos o de gran afluencia de personas.

De esta manera, no significa que el límite general de 20 km/h en todas las calles, sino que dependerá del tipo de vía y de la señalización correspondiente.

La normativa vigente señala que no respetar los límites de velocidad es multado con entre 150 y 1.000 unidades fijas

Al mismo tiempo que contempla una quita de 5 puntos en la licencia si el exceso de velocidad fue entre un 10% y 30%. Si es más de 30%, contempla una quita de 10 puntos.

Por orden de la Ley de Tránsito suspenden la licencia de conducir a todas las personas que excedan la velocidad de 20 km/h al manejar, si acumulan más infracciones. Generado con Chat GPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

¿Cuándo pueden inhabilitar las licencias?

El sistema de scoring argentino otorga 20 puntos a cada licencia, pero cada vez que se cometen infracciones se restan puntos.

Si bien exceder la velocidad solo quita cinco o diez puntos, adquiere mayor relevancia cuando el conductor ya acumula otras faltas.

Cuando se pierde la totalidad de los puntos se activa la consecuencia más severa que es la inhabilitación para conducir.

Por orden de la Ley de Tránsito suspenden la licencia de conducir a todas las personas que excedan la velocidad de 20 km/h al manejar, si acumulan más infracciones.

¿Por cuánto tiempo te inhabilitan a manejar?

La primera vez que una persona pierde la totalidad de sus puntos, la inhabilitación es de 60 días. Si vuelve a llegar a cero, el período aumenta a 120 días; en una tercera oportunidad alcanza los 180 días y luego continúa incrementándose.

¿Cómo recuperar puntos en la licencia?

Los conductores podrán recuperar puntos en su licencia de conducir en dos situaciones: