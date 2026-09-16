El mercado de motos atraviesa un fuerte crecimiento en la Argentina y el financiamiento se convirtió en una de las herramientas para acceder a una unidad nueva. En ese contexto, Banco Provincia ofrece un préstamo que permite financiar la compra directamente desde la concesionaria, con una operatoria completamente digital.

El Préstamo Acá Motos ya permitió comprar 4.000 motos y ciclomotores durante 2026, según informó la entidad. El monto total financiado supera los $ 13.300 millones, con un préstamo promedio de $ 3,4 millones y un plazo medio de 24 meses.

La línea está disponible para personas que cuenten con calificación crediticia vigente y permite solicitar hasta $ 10 millones, con plazos de 9, 12, 18, 24 o 36 meses. La tasa es fija y parte de una TNA del 55 % para quienes cobran sus haberes en Banco Provincia, mientras que para quienes no perciben allí sus salarios parte del 57%.

Cómo tomar el préstamo para motos de Banco Provincia

El crédito se puede gestionar directamente en alguna de las más de 320 concesionarias adheridas. El comprador elige la moto y el vendedor realiza una propuesta de financiación personalizada a través de Banco Provincia.

Si acepta la operación, la persona completa la confirmación desde Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin presentar papeles ni realizar trámites presenciales. Las cuotas se pagan mensualmente mediante débito automático en cuenta.

La modalidad forma parte de una propuesta de financiamiento que el banco también utiliza para otros consumos, entre ellos automóviles, servicios turísticos, materiales para la construcción y viviendas modulares.

Las motos de baja cilindrada son las que mayor demanda tienen en la Argentina.

Las motos más vendidas en la Argentina

El avance del financiamiento coincide con un fuerte crecimiento del mercado local. Según los datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), en agosto se patentaron 73.566 motos, un 34,2% más que en el mismo mes de 2025 y un 1,8% más que en julio.

Con las operaciones de agosto, el mercado acumuló 586.650 unidades en los primeros ocho meses de 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 41,2% frente al mismo período del año anterior.

El ranking del mes mostró a Honda nuevamente al frente, mientras que Gilera y Motomel completaron las primeras posiciones. Keller y Zanella cerraron el Top 5.

Las 5 marcas más vendidas en agosto

Honda: 15.581 unidades.

Gilera: 8.988.

Motomel: 8.724.

Keller: 6.593.

Zanella: 6.506.

Honda también lidera el acumulado anual, con 113.971 patentamientos hasta agosto, seguida por Gilera, con 71.979, y Motomel, con 70.493.

Hola Wave 110S, la moto más vendida en la Argentina.

Los 10 modelos más vendidos

La lista está dominada por motos de baja cilindrada, especialmente modelos de 110 cc. La Honda Wave 110S volvió a ocupar el primer puesto en agosto, con más de 8.000 unidades patentadas.

Honda Wave 110S: 8.337 unidades.

Gilera Smash: 6.513.

Keller KN110-8: 5.555.

Motomel B110: 4.755.

Corven Energy 110: 3.674.

Mondial LD 110 Max: 3.148.

Zanella ZB 110: 2.142.

Motomel S2 150: 1.679.

Honda GLH 150: 1.535.

IKA P110: 1.266.

La Honda Wave 110S también conserva el liderazgo en el acumulado de 2026, con 59.184 unidades, seguida por la Gilera Smash, con 51.687, y la Keller KN110-8, con 51.658.

Así, el mercado combina dos factores: un fuerte crecimiento de los patentamientos y nuevas alternativas de financiación para acceder a las unidades. En el caso del préstamo de Banco Provincia, el dato de 4.000 motos financiadas muestra el peso que ya tiene esta modalidad dentro de la demanda de motovehículos.