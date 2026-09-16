El túnel que cambiará el tránsito entre CABA y PBA.

Después de años de reclamos y espera, una de las obras viales más importantes de Villa Urquiza avanza con el objetivo de modificar para siempre la circulación en uno de los cruces más congestionados de la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata del Paso Bajo Nivel de la avenida Álvarez Thomas, que permitirá eliminar el cruce ferroviario sobre las vías del tren Mitre y agilizar el recorrido de miles de vehículos que utilizan esta arteria para salir de Capital hacia la Provincia de Buenos Aires.

Cómo será el nuevo túnel de Álvarez Thomas

El proyecto contempla la construcción de un túnel de 255 metros de extensión, ubicado entre la avenida Monroe y la calle Pedro Rivera.

El paso tendrá dos carriles de circulación y mantendrá el sentido actual de Álvarez Thomas hacia el norte. De esta manera, los vehículos podrán atravesar las vías del Ferrocarril Mitre sin tener que detenerse ante las barreras.

La obra también contempla mejoras para quienes circulan a pie. El proyecto incluye rampas peatonales accesibles, veredas renovadas, iluminación LED y nueva señalización, además de cámaras conectadas al centro de monitoreo del tránsito.

Cómo será el nuevo túnel de Álvarez Thomas.

Por qué construyen el túnel en Álvarez Thomas

El cruce ferroviario actual es uno de los principales puntos de congestión de Villa Urquiza. Cada vez que pasa un tren, las barreras obligan a detener el tránsito y generan largas filas de vehículos, especialmente durante las horas de mayor circulación.

Según los datos oficiales, por este corredor pasan alrededor de 18.000 vehículos por día. La eliminación del paso a nivel busca reducir las demoras y mejorar la conexión entre la Ciudad y los accesos hacia el norte del Conurbano.

Además del impacto sobre el tránsito, la obra apunta a mejorar la seguridad vial, al eliminar el cruce directo entre vehículos y formaciones ferroviarias.

El cruce ferroviario actual es uno de los principales puntos de congestión de Villa Urquiza.

Cuándo estará terminado el túnel de Álvarez Thomas

La construcción comenzó durante 2026 y actualmente continúa en ejecución. El cruce original sobre las vías fue cerrado en marzo para permitir el avance de los trabajos.

Mientras se construye el túnel definitivo, la Ciudad habilitó un paso a nivel provisorio sobre la calle Miller, ubicado a unos 200 metros del cruce de Álvarez Thomas. Este desvío permite mantener la conexión entre ambos lados de las vías durante el período de obra.

De acuerdo con el cronograma informado, el nuevo paso bajo nivel quedaría habilitado a mediados de 2027.

Obras en la barrera de Álvarez Thomas

Qué cambiará cuando inauguren el paso bajo nivel

Una vez terminado, los conductores podrán circular por Álvarez Thomas sin quedar detenidos por las barreras ferroviarias. El objetivo es generar un tránsito más fluido hacia la zona de la avenida General Paz y reducir uno de los principales puntos de congestión de Villa Urquiza.

La obra forma parte de un plan de la Ciudad destinado a eliminar progresivamente los cruces ferroviarios a nivel y reemplazarlos por pasos bajo nivel que permitan mejorar la circulación y reducir los riesgos de accidentes.