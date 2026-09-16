Uno de los hospitales más importantes de La Matanza amplió la atención ambulatoria de PAMI con nuevas especialidades.

El Hospital Dr. René Favaloro, en Rafael Castillo, La Matanza, sumó nuevos consultorios externos exclusivos para afiliados de PAMI.

La medida amplía el menú de especialidades disponibles para los jubilados y pensionados de la zona oeste del conurbano bonaerense.

Qué especialidades se incorporan

La incorporación busca que los afiliados de PAMI puedan acceder a consultas médicas en distintas áreas sin trasladarse a otros centros de salud.

El hospital se ubica en Avenida Eva Perón 5200 y ya funciona con atención hospitalaria y consultorios externos.

Uno de los hospitales más importantes de La Matanza amplió la atención ambulatoria de PAMI con nuevas especialidades. Hospital René Favaloro

Según la información difundida por la institución, las nuevas especialidades habilitadas son:

Cardiología

Neurología

Patología de columna

Nefrología

Otorrinolaringología

Dermatología

Gastroenterología

Ginecología y obstetricia

Estas prestaciones se suman a la oferta ambulatoria que el hospital ya brindaba para la comunidad de Rafael Castillo y localidades vecinas de La Matanza.

Cómo pedir un turno

Para acceder a estas consultas, los afiliados deben comunicarse directamente con el hospital y consultar días, horarios y modalidad de asignación de turnos según cada especialidad. El teléfono de contacto es 11-6076-2700.

Además, se recomienda verificar la cobertura específica de cada práctica en la cartilla oficial de PAMI, ya que las condiciones de atención pueden variar según la especialidad solicitada.

En este contexto, la ampliación de servicios en el Hospital Favaloro se enmarca dentro de un proceso más amplio de refuerzo de la red de atención primaria y ambulatoria para los más de 5 millones de afiliados de la obra social en todo el país.

Si bien cada centro de salud define su propia oferta, este tipo de anuncios suele multiplicarse en distintos puntos del territorio a medida que PAMI reorganiza su cartilla médica.

Para los vecinos de Rafael Castillo, Isidro Casanova y otras localidades de La Matanza, la novedad representa una alternativa concreta para reducir los traslados y acortar los tiempos de espera en especialidades de alta demanda, como cardiología y ginecología.

Datos del hospital: