El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) utiliza un sistema de puntos por infracción para determinar cuáles son los conductores habilitados para circular y cuáles aquellos cuya licencia de conducir tendrá que ser suspendida debido a su historial al volante.

En ese marco, cuando ya se acumulan irregularidades, circular utilizando el teléfono celular para mandar mensajes, sacar fotografías, consultar activamente mapas o cualquier otro fin que no se considere una urgencia puede generar la suspensión del carné de conducir.

Suspensión de la licencia de conducir: en qué situaciones las autoridades pueden tomar esta medida

Según lo explican las autoridades, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductor es una herramienta utilizada por el DMV para “identificar conductores de alto riesgo”.

Bajo este mecanismo, quienes obtengan 11 puntos dentro de 24 meses verán su licencia de conducir suspendida y no podrán continuar circulando legalmente con este documento.

Podrán suspender la licencia de conducir de quienes acumulen 11 puntos en su historial de los últimos dos años. Chat GPT

Por qué sacar fotos y mandar mensajes puede ser motivo de que se suspenda la licencia de conducir

El puntaje que se asigna depende del tipo de infracción cometida. Conducir utilizando el celular para sacar fotos, mandar mensajes, tipear en aplicaciones de mapas y cualquier otro fin que implique el uso de un dispositivo electrónico cuando no es urgente, significa una infracción de 5 puntos.

Quienes obtengan esta pena más de 2 veces en 24 meses verán suspendido el permiso de circular y lo mismo sucederá si ya tenían 6 puntos en el historial por otras infracciones.

Infracciones de tránsito: cuáles son las que pueden llevar a la suspensión de la licencia de conducir

El resto de las infracciones detalladas por el DMV son

Velocidad no especificada: 3 puntos

Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos

Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos

Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos

Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos

Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos

Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos

Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos

Operación agravada sin licencia: 11 puntos

Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos

Conducción temeraria: 5 puntos

Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos

Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos

Falta de precaución al conducir: 5 puntos

Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos

Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos

Frenos inadecuados: 4 puntos

Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos

Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos

Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos

No ceder el paso: 3 puntos

Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos

Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos

Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos

Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos

Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos