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El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) utiliza un sistema de puntos por infracción para determinar cuáles son los conductores habilitados para circular y cuáles aquellos cuya licencia de conducir tendrá que ser suspendida debido a su historial al volante.
En ese marco, cuando ya se acumulan irregularidades, circular utilizando el teléfono celular para mandar mensajes, sacar fotografías, consultar activamente mapas o cualquier otro fin que no se considere una urgencia puede generar la suspensión del carné de conducir.
Suspensión de la licencia de conducir: en qué situaciones las autoridades pueden tomar esta medida
Según lo explican las autoridades, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductor es una herramienta utilizada por el DMV para “identificar conductores de alto riesgo”.
Bajo este mecanismo, quienes obtengan 11 puntos dentro de 24 meses verán su licencia de conducir suspendida y no podrán continuar circulando legalmente con este documento.
Por qué sacar fotos y mandar mensajes puede ser motivo de que se suspenda la licencia de conducir
El puntaje que se asigna depende del tipo de infracción cometida. Conducir utilizando el celular para sacar fotos, mandar mensajes, tipear en aplicaciones de mapas y cualquier otro fin que implique el uso de un dispositivo electrónico cuando no es urgente, significa una infracción de 5 puntos.
Quienes obtengan esta pena más de 2 veces en 24 meses verán suspendido el permiso de circular y lo mismo sucederá si ya tenían 6 puntos en el historial por otras infracciones.
Infracciones de tránsito: cuáles son las que pueden llevar a la suspensión de la licencia de conducir
El resto de las infracciones detalladas por el DMV son
- Velocidad no especificada: 3 puntos
- Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos
- Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos
- Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos
- Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos
- Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos
- Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos
- Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos
- Operación agravada sin licencia: 11 puntos
- Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos
- Conducción temeraria: 5 puntos
- Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos
- Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos
- Falta de precaución al conducir: 5 puntos
- Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos
- Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos
- Frenos inadecuados: 4 puntos
- Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos
- Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos
- Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos
- No ceder el paso: 3 puntos
- Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos
- Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos
- Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos
- Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos
- Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos
En estos casos, las autoridades informarán sobre el tiempo en el que permanecerá suspendida la licencia y cuáles son los pasos a seguir.