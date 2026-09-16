El Gobierno posee diversas normativas sobre las licencias de conducir orientadas a asegurar el cumplimiento de las leyes de tránsito y a fortalecer la seguridad vial.

En este contexto, ciertas licencias de conducir pueden ser suspendidas o inhabilitadas si sus propietarios infringen las normas establecidas.

El Decreto 437/2011, que ratificó el sistema de puntos para la Licencia Nacional de Conducir, determina sanciones aplicables por diversas infracciones y explica la pérdida de puntos en función de la gravedad de cada faltante.

Estos son los conductores que se quedarán sin su licencia

Cuando un conductor obtiene su Licencia Nacional de Conducir en Argentina, queda sujeto al Sistema de Scoring, que asigna un total de 20 puntos a cada titular.

Ante la comisión de determinadas infracciones de tránsito, se produce una quita progresiva de puntos, cuya magnitud depende de la gravedad de la falta cometida.

Los puntos descontados afectan al conductor que figure en el acta de infracción. En cambio, si la infracción es automática, será aplicada al titular registral del vehículo.

Infracciones de tránsito y descuento de puntos: ¿Cuáles son las penalizaciones por pérdida de puntos?

Cuando un conductor incurre en varias infracciones de tránsito simultáneamente, el descuento de puntos podrá ascender a un máximo de 15 puntos, salvo que la suma de las faltas cometidas resulte inferior.

En el caso de registrar una pérdida de puntos, se aplicarán las siguientes penalizaciones, de acuerdo con el número de unidades descontadas.

La primera vez , se inhabilitará el carnet por 60 días . Este plazo se reducirá a la mitad en el caso de una licencia profesional. Durante dicho periodo, los infractores deberán realizar y aprobar cursos de seguridad vial.

, se inhabilitará el carnet por . Este plazo se reducirá a la mitad en el caso de una licencia profesional. Durante dicho periodo, los infractores deberán realizar y aprobar cursos de seguridad vial. En la segunda pérdida total , los conductores quedarán inhabilitados por 120 días , siendo la mitad para los profesionales. Además, deberán aprobar los cursos de vialidad.

, los conductores quedarán inhabilitados por , siendo la mitad para los profesionales. Además, deberán aprobar los cursos de vialidad. Para la tercera pérdida de puntos, se suspenderá la licencia por 180 días y, en caso de reincidencia, la sanción se duplicará sucesivamente.

¿Cuáles son las formas de recuperar puntos de la licencia de conducir?

Hay circunstancias en las cuales es factible recuperar los puntos de la licencia de conducir, como se detalla a continuación:

Por estar 2 años sin tener una sanción de tránsito en su historial. En este contexto, se reintegra el puntaje total.

Por realizar y aprobar cursos de seguridad vial. Cada curso puede proporcionar hasta 4 puntos, aunque se permite la inscripción únicamente cada 2 años. En el caso de las licencias de conducir profesionales, este plazo se reduce a un año.

¿Cómo puedo saber cuántos puntos tengo?

El puntaje personal se puede determinar a través de una serie de pasos: