Los alquileres de viviendas forman parte de la vida cotidiana de millones de personas y, ante las dificultades para acceder a una propiedad, comenzaron a surgir nuevas alternativas para llegar a la casa propia sin salir del sistema tradicional. En ese contexto, el Leasing Inmobiliario aparece como una modalidad que permite transformar el pago mensual del alquiler en una futura compra de la vivienda. El Leasing Inmobiliario es un sistema que combina un contrato de alquiler con una opción de compra futura. A través de este mecanismo, una persona puede vivir en una propiedad como inquilino mientras destina parte de los pagos mensuales al valor final del inmueble. A diferencia de una compra tradicional, este modelo no obliga a obtener un crédito hipotecario desde el inicio. En cambio, el locatario accede a la vivienda mediante cuotas mensuales que luego son descontadas del precio total de compra si decide quedarse con la propiedad. Por este motivo, el Leasing Inmobiliario comenzó a ser visto como una herramienta accesible para quienes desean avanzar hacia la casa propia sin abandonar el sistema de alquiler convencional. El contrato reúne dos acuerdos en uno solo: por un lado, el alquiler de la propiedad y, por otro, una opción de compra irrevocable a favor del inquilino. Desde el momento en que se firma el contrato, el propietario se compromete a vender el inmueble si el locatario decide ejercer la compra una vez finalizado el plazo establecido. Uno de los aspectos más importantes es que el dinero pagado mensualmente como alquiler se toma a cuenta del valor final de la propiedad. Además, este tipo de operación cuenta con respaldo legal, ya que debe realizarse mediante escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad Inmueble. El valor definitivo de la propiedad puede establecerse de distintas maneras dentro del contrato de Leasing Inmobiliario. En algunos casos, el precio queda fijado desde el momento de la firma. En otros, se define cuando el inquilino decide concretar la compra al finalizar el período de alquiler. En cualquiera de las dos modalidades, el monto abonado durante el contrato en concepto de alquiler mensual se descuenta del precio final del inmueble, lo que convierte cada pago en un avance concreto hacia la adquisición de la vivienda. Esta modalidad comenzó a llamar la atención de muchas familias porque ofrece beneficios frente a otros sistemas tradicionales de acceso a la vivienda.