No podrán recuperar su vivienda si no incluyen esta cláusula en el contrato.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que cualquier recuperación anticipada de la vivienda debe estar justificada y recogida contractualmente, lo que busca reforzar la seguridad jurídica del inquilino y reducir los conflictos relacionados con desalojos o reclamaciones sin fundamento.

Esta exigencia garantiza que ambas partes conozcan desde el inicio las condiciones bajo las cuales podría adelantarse el fin del arrendamiento.

El debate sobre los derechos de los inquilinos y propietarios en España ha vuelto a cobrar fuerza tras la confirmación de un aspecto clave de la LAU: un casero no puede recuperar la vivienda antes de que finalice el contrato salvo en los supuestos previstos por la ley y, en particular, cuando una causa de necesidad haya sido pactada de forma expresa y por escrito en el propio contrato.

Además de esta limitación para los caseros, la normativa también define con claridad los derechos de privacidad del inquilino, lo que impediría que el propietario acceda a la vivienda sin consentimiento expreso. En caso de incumplimiento, se establecen responsabilidades legales y sanciones que refuerzan la protección del arrendatario.

Fin de la Ley de Alquileres | Los inquilinos pueden permanecer en la vivienda incluso si el propietario quiere terminar el contrato y no podrán ser desalojados Shutterstock

ley de propiedad horizontal y devolución de vivienda

La normativa es inequívoca: el arrendador no puede exigir la devolución del inmueble antes de que culmine el plazo estipulado, a menos que se haya previsto de manera escrita en el contrato alguna de las causas admitidas por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para la recuperación anticipada, tales como la necesidad del propietario o de ciertos familiares directos, siempre respetando los requisitos temporales y de preaviso que establece la ley.

Es esta última normativa la que define de manera efectiva cuándo puede un propietario recuperar una vivienda arrendada y los límites que no puede sobrepasar durante la vigencia del contrato.

A pesar de que los artículos 7 y 9 de la Ley de Propiedad Horizontal regulan exclusivamente las obligaciones y limitaciones de los propietarios dentro de una comunidad, el marco general que establecen en torno al respeto a la propiedad y a los derechos de terceros se complementa, en el ámbito del alquiler, con las disposiciones de la LAU.

Aunque estos artículos hacen referencia primordialmente a los derechos y limitaciones de los propietarios en el seno de una comunidad, establecen las bases de lo que legalmente se considera como respeto a la propiedad y a los derechos individuales, trasladándose también al ámbito del alquiler a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

“Son obligaciones de cada propietario: (.) Respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya sean de uso general o privativo, estén o no incluidos en su piso o local, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos.” detalla en el BOE la Ley de Propiedad Horizontal art. 9.

Golpe a los propietarios: no podrán recuperar la vivienda si no incluyen esta cláusula en el contrato Freepik

Protección de la privacidad del inquilino

El inquilino tiene el derecho de disfrutar de la vivienda con total tranquilidad durante la vigencia del contrato. Cualquier intento por parte del casero de acceder sin autorización constituye una infracción de la privacidad y puede acarrear serias consecuencias legales.

La ley otorga una especial protección a la intimidad del arrendatario. El propietario no está facultado para acceder a la vivienda sin previo consentimiento, aun tratándose de su propiedad. El Tribunal Supremo ha reiterado en diversas ocasiones que el domicilio arrendado posee la misma protección constitucional que cualquier vivienda habitual.

Mediante estas disposiciones, el Gobierno pretende ofrecer una mayor estabilidad al mercado de alquiler, asegurando un entorno más transparente, en el cual las condiciones estén claramente definidas desde el inicio y la privacidad de los arrendatarios se mantenga completamente resguardada.