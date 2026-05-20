Ley de Arrendamientos Urbanos | El dueño podrá expulsar al inqulino de la vivienda si el contrato incluye esta cláusula. Foto: Shutterstock

El proceso de alquilar una vivienda puede parecer un trámite sencillo; sin embargo, existen prácticas que colocan a los inquilinos en una situación de vulnerabilidad legal.

Entre estas prácticas, se destaca la inclusión de cláusulas que permiten el desalojo sin previo aviso ni posibilidad de defensa, lo cual ha comenzado a generar preocupación entre los expertos en derecho inmobiliario español.

Estas disposiciones, que a menudo pasan desapercibidas al momento de firmar el contrato, están provocando una creciente desprotección entre los arrendatarios.

Además, los propietarios que utilizan esta táctica se benefician de lagunas legales para asegurar su beneficio, mientras que los inquilinos enfrentan obstáculos casi insalvables para defenderse.

La clave radica en comprender a fondo estas cláusulas abusivas, cómo impactan los derechos del inquilino y qué medidas se pueden adoptar para evitar caer en esta trampa legal.

Ley de Arrendamientos Urbanos | Los propietarios podrán desalojar a los inquilinos, si el contrato incluye esta cláusula (foto: Pexels).

Qué cláusula protege a los inquilinos

Una de las prácticas más preocupantes en el mercado del alquiler es la inclusión de una cláusula por la cual el inquilino renuncia a defenderse legalmente en caso de desalojo.

El principal problema radica en que, al suscribir este tipo de contratos, los inquilinos pierden el derecho a apelar ante un juez. En su lugar, se ven obligados a recurrir a tribunales de arbitraje, un mecanismo donde, de acuerdo con los expertos, se encuentran en clara desventaja frente a los propietarios.

Según explican los especialistas de Alquilino, esta disposición permite al propietario rescindir el contrato de forma unilateral, sin causa justificada y sin que el caso llegue a los tribunales ordinarios.

Esto implica que el inquilino puede ser desalojado antes de cumplirse los cinco años mínimos de permanencia garantizados por la Ley de Vivienda.

Adicionalmente, esta cláusula también facilita que los propietarios ignoren el límite del 3% anual en el aumento del alquiler, exponiendo al arrendatario a incrementos abusivos en la renta.

Tribunal de arbitraje: una alternativa controvertida en conflictos de alquiler

A diferencia de los procesos judiciales convencionales, este mecanismo no incluye muchas de las salvaguardias establecidas en la Ley de Vivienda, como la obligación de justificar los desalojos o de respetar plazos razonables.

Cuando un contrato de arrendamiento contiene esta cláusula abusiva, el litigio se dirime en tribunales de arbitraje, donde las garantías para los inquilinos son reducidas.

El proceso de arbitraje se asemeja a un desalojo exprés: una vez que el propietario inicia la demanda, el inquilino cuenta únicamente con siete días naturales para contestar. En este escaso margen, encontrar un abogado y preparar una defensa resulta extraordinariamente difícil, especialmente si se toma en cuenta el costo económico que ello implica.

Asimismo, la resolución de estos tribunales tiende a ser ardua de revertir, lo que coloca al inquilino en una situación de escasas opciones más allá de abandonar la vivienda. Esta circunstancia no solo impacta la estabilidad habitacional de los individuos, sino que también refuerza un desbalance de poder en el mercado del alquiler.

Estrategias clave para proteger a los inquilinos

Es fundamental implementar medidas preventivas antes de formalizar un contrato de arrendamiento para evitar caer en esta situación legal adversa. A continuación, se presentan algunas recomendaciones esenciales: