El Gobierno de Perú oficializó cambios en el sistema de Servicio Militar con la publicación del Decreto Supremo N.° 018-2025-DE, una normativa que actualiza el reglamento vigente y obliga a todos los jóvenes que cumplan 17 años a inscribirse en el Registro Militar. Quienes no realicen el trámite antes de alcanzar la mayoría de edad serán considerados “omisos a la inscripción” y podrían enfrentar sanciones económicas. La medida, impulsada por el Ministerio de Defensa, no implica el regreso del servicio militar obligatorio tradicional, pero sí endurece los controles sobre el registro ciudadano. La inscripción deberá realizarse de manera presencial presentando el DNI en dependencias del Ejército, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) o la Marina de Guerra. Según la nueva reglamentación, los jóvenes que no se inscriban dentro de los plazos establecidos deberán pagar una multa equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que para 2026 ronda entre los S/267 y S/275. Además, las autoridades advirtieron que la omisión puede generar dificultades para realizar trámites administrativos y obtener documentación oficial. Sin embargo, el decreto también contempla una vía para evitar la sanción: quienes completen el Servicio Militar Acuartelado dentro del plazo legal podrán quedar exentos del pago. A su vez, el Ejecutivo flexibilizó algunos requisitos para facilitar el ingreso al sistema. Desde ahora, quienes se presenten a las convocatorias ya no deberán exhibir la constancia de inscripción militar, sino únicamente el DNI. El sistema peruano establece que la inscripción es obligatoria para los varones y voluntaria para las mujeres. Una vez registrados, los jóvenes aptos física y psicológicamente pueden participar del sorteo para incorporarse al servicio acuartelado. Existen, además, varias exoneraciones previstas por ley. Quedan exceptuados quienes acrediten discapacidad, problemas de salud, carga familiar, estudios universitarios o técnicos en curso, así como razones religiosas debidamente justificadas. El Ministerio de Defensa sostiene que el objetivo del esquema es mantener actualizado el padrón militar y fortalecer la organización de las Fuerzas Armadas. En paralelo al endurecimiento de los controles, el Congreso peruano aprobó recientemente la Ley N.° 32590, que autoriza un incremento del 50% en la asignación económica mensual para quienes realizan el servicio militar acuartelado. El aumento comenzará a aplicarse desde junio de 2026 y alcanzará a más de 45.000 jóvenes en todo el país. El grueso de los beneficiarios pertenece al Ejército peruano, aunque también incluye efectivos de la Marina y la Fuerza Aérea. El financiamiento saldrá de partidas institucionales y de fondos adicionales autorizados por ley, con un límite de S/20 millones para el próximo ejercicio fiscal. Además de la remuneración mensual, el servicio militar en Perú ofrece beneficios complementarios como alimentación, alojamiento, cobertura médica y seguro de vida. Los conscriptos también pueden acceder a becas educativas y capacitaciones técnicas orientadas a mejorar sus oportunidades laborales una vez finalizado el período de servicio. El trámite de inscripción, según informó el Ministerio de Defensa, es gratuito y demora aproximadamente 20 minutos. Para detectar a quienes incumplen con la obligación, el Sistema Central de Registro Militar mantiene conexión directa con la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), lo que permite verificar automáticamente si un ciudadano omitió registrarse a tiempo.