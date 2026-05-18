La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo que podría cambiar la manera en la que se ejecutan embargos sobre cuentas bancarias y dinero en efectivo en México. La resolución fijó un nuevo criterio obligatorio para los tribunales y limitó la posibilidad de frenar este tipo de medidas mediante juicios de amparo.

La decisión surgió tras una contradicción entre criterios judiciales sobre qué recursos legales pueden utilizarse cuando una autoridad ordena embargar dinero para cumplir una sentencia firme. El debate llevaba tiempo abierto y generaba diferencias entre salas de la propia Corte.

Con este nuevo criterio, el Máximo Tribunal buscó reforzar el cumplimiento de resoluciones definitivas y evitar que procesos ya concluidos vuelvan a discutirse indirectamente mediante nuevos recursos legales.

La medida aplica específicamente cuando el embargo tiene como único objetivo garantizar el pago de una cantidad previamente fijada en una condena firme. (Fuente: Corte Suprema)

La Suprema Corte confirmó a partir de qué momento se embargarán las cuentas bancarias

El Pleno de la Suprema Corte determinó que el juicio de amparo indirecto será improcedente contra embargos de dinero ordenados durante la etapa de ejecución de sentencia.

La medida aplica específicamente cuando el embargo tiene como único objetivo garantizar el pago de una cantidad previamente fijada en una condena firme.

Según explicó el Tribunal, esos embargos:

No constituyen un acto autónomo No generan una nueva afectación jurídica Son consecuencia directa de una sentencia definitiva Buscan asegurar el cumplimiento del pago ordenado

La Corte sostuvo que, en estos casos, el embargo forma parte de la materialización de una obligación ya resuelta judicialmente.

Embargos bancarios: cuándo sí podrá presentarse un amparo

El fallo también aclaró que el amparo no desaparece completamente en estos procedimientos.

La resolución establece que el recurso únicamente podrá promoverse contra la decisión definitiva que ordene a la institución financiera entregar los recursos embargados a la autoridad laboral correspondiente.

Es decir, el criterio diferencia entre:

El embargo precautorio del dinero

La entrega final de los recursos retenidos

La contradicción surgió porque una sala de la Corte consideraba válido promover amparos desde la etapa inicial del embargo, mientras otra sostenía que sólo correspondía hacerlo al momento de la transferencia definitiva del dinero.

Finalmente, el Pleno unificó la interpretación y fijó jurisprudencia obligatoria.

Qué impacto tendrá el fallo de la Suprema Corte sobre las deudas y cuentas bancarias

La resolución apunta a fortalecer el principio de cosa juzgada, uno de los pilares del sistema judicial.

Ese principio implica que una controversia ya resuelta mediante sentencia firme no puede volver a discutirse indefinidamente.

La resolución establece que el recurso únicamente podrá promoverse contra la decisión definitiva que ordene a la institución financiera entregar los recursos embargados a la autoridad laboral correspondiente. (Fuente: Corte Suprema de México)

Según explicó la Suprema Corte, permitir nuevos amparos contra embargos vinculados a condenas definitivas podría:

Reabrir conflictos ya concluidos

Debilitar la seguridad jurídica

Retrasar el cumplimiento de pagos ordenados

Afectar la estabilidad de las resoluciones judiciales

Con este criterio, los jueces deberán considerar que los embargos de numerario destinados exclusivamente al pago de una deuda firme forman parte de la ejecución normal de la sentencia.

Qué son los embargos de numerario y cómo funcionan

Los embargos de numerario son medidas judiciales que recaen sobre cantidades líquidas de dinero.

Pueden aplicarse sobre:

Dinero en efectivo

Cuentas bancarias

Recursos depositados en instituciones financieras

El objetivo es asegurar el pago de una cantidad establecida previamente por una resolución judicial firme.

A partir del nuevo criterio de la Suprema Corte, este tipo de medidas tendrá una protección jurídica más sólida durante la etapa de ejecución de sentencia, especialmente en procesos laborales y de cobro de deudas.