Los contratos de alquiler en Argentina contemplan situaciones específicas en las que los inquilinos pueden dejar de pagar temporalmente sin perder el derecho a permanecer en la vivienda. En este aspecto, el Código Civil y Comercial de la Nación establece distintos mecanismos de protección para los locatarios cuando surgen inconvenientes que afectan el uso normal de la propiedad alquilada. El Código Civil y Comercial de la Nación señala que, si el inmueble alquilado no puede ser utilizado por problemas que impidan su uso adecuado, el inquilino puede solicitar la rescisión del contrato o incluso dejar de pagar el alquiler mientras dure esa situación. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando existen daños estructurales, problemas graves de humedad, fallas eléctricas peligrosas, filtraciones importantes o cualquier otro inconveniente que vuelva inhabitable la vivienda. En estos casos, el locador tiene la obligación de conservar el inmueble en condiciones aptas para el uso acordado en el contrato. La normativa busca proteger al inquilino frente a situaciones donde la propiedad deja de cumplir con las condiciones mínimas de habitabilidad. Asimismo, mientras no pueda utilizarse correctamente el inmueble, el locatario tiene derecho a suspender el pago proporcional del alquiler por el tiempo afectado. Además de los casos vinculados a reparaciones, el Código Civil y Comercial de la Nación también establece distintas reglas sobre mejoras dentro de la vivienda y las causas de finalización del contrato. El inquilino puede realizar mejoras en la propiedad siempre que el contrato no las prohíba expresamente. La ley establece que: El contrato de alquiler finaliza cuando vence el plazo acordado o cuando alguna de las partes decide no continuarlo bajo las condiciones previstas por la ley. El propietario puede finalizar el contrato si: Por su parte, el inquilino puede rescindir el alquiler: En estos casos, el cálculo se realiza desde la notificación formal al propietario hasta la fecha originalmente pactada para la finalización del alquiler.