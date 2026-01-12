Una fuerte tormenta se aproxima en el país: estas son las zonas afectadas por las lluvias intensas

La semana arranca con calor intenso y se extiende con temperaturas que superarán los 30 grados en gran parte del país.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el jueves 15 de enero será la jornada más inestable, con chaparrones y tormentas aisladas que podrían afectar varias regiones.

Jueves 15 de enero: el día más inestable

Para el jueves se espera una mínima de 23° y una máxima cercana a 30°. Durante la madrugada y la mañana habrá probabilidad de chaparrones entre el 10% y el 40%, con vientos del noroeste que oscilarán entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde y la noche, el riesgo de tormentas aisladas se mantiene en el mismo rango, aunque los vientos disminuirán a 7 -12 km/h.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima día por día

Domingo 11 de enero: mañana con cielo algo nublado y 21°. Por la tarde, despejado y máxima de 30°, con vientos del sureste. Noche con 24° y vientos del noreste.

Lunes 12 de enero: mínima de 22° y máxima de 34°. Cielo despejado al amanecer y algo nublado el resto del día. Noche con 27°.

Martes 13 de enero: cielo parcial a mayormente nublado. Mínima de 23° y máxima de 32°, con baja probabilidad de lluvias (10%).

Miércoles 14 de enero: jornada calurosa y nublada. Mínima de 23° y máxima de 33°.

Jueves 15 de enero: chaparrones por la mañana y tormentas aisladas por la tarde. Mínima de 23° y máxima de 30°.

Viernes 16 de enero: mejora el tiempo. Cielo parcialmente nublado, mínima de 18° y máxima de 28°, con vientos del sur.

Recomendaciones para la semana

Hidratación constante: las máximas superarán los 30°, por lo que se recomienda beber agua y evitar la exposición prolongada al sol.

Precaución el jueves: las las tormentas pueden generar ráfagas y actividad eléctrica. Evitá zonas arboladas y asegura objetos en balcones.

Planificá actividades: el viernes será el día más fresco, ideal para actividades al aire libre.

Los 4 niveles de alerta del Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) utiliza un total de 4 niveles de alerta para cada uno de sus informes, que determinan la peligrosidad de cada una: