El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por tormentas para este jueves 19 de noviembre, ante la posibilidad de que se registren fenómenos meteorológicos intensos en distintas regiones de la Argentina.

El pronóstico anticipa lluvias abundantes, ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las advertencias alcanzan a 12 provincias, donde las condiciones podrían desmejorar durante la jornada.

¿Cuáles son las 12 provincias con alerta amarilla por tormentas este jueves?

Según el reporte del SMN, las provincias bajo alerta amarilla por tormentas son:

Chaco.

Chubut.

Córdoba.

Corrientes.

Formosa.

La Pampa.

Mendoza.

Misiones.

Neuquén.

Río Negro.

San Luis.

Santa Fe.

En estas regiones se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes y otras que podrían alcanzar características severas.

Los fenómenos pueden desarrollarse con diferente intensidad según la zona y el momento del día, con mayor protagonismo por la noche del jueves 19 de noviembre.

El SMN emitió alertas amarillas por tormentas para distintas provincias de la Argentina durante este jueves 19 de noviembre. Fuente: Shutterstock

Fuertes lluvias, granizo y ráfagas de más de 90 km/h: qué advierte el SMN

El organismo meteorológico anticipó que las tormentas podrían estar acompañadas de abundante caída de agua en períodos cortos, granizo de distintos tamaños y frecuente actividad eléctrica.

También se esperan ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. En cuanto a las precipitaciones, los valores acumulados previstos se ubican entre 80 y 120 milímetros, aunque podrían ser mayores de manera puntual.

Alerta amarilla por viento Zonda: cuáles son las zonas afectadas

Además de las advertencias por tormentas, rige una alerta amarilla por viento Zonda en La Rioja, Mendoza y San Juan . Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad por polvo en suspensión, aumento repentino de la temperatura y condiciones de baja humedad.

Ante estos escenarios, el organismo recomendó evitar la exposición al aire libre durante los episodios de mayor intensidad y asegurar los objetos que puedan desprenderse o ser desplazados por las ráfagas.