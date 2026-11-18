Además del sueldo correspondiente, los empleados de comercio recibirán la segunda cuota del bono extraordinario acordado en paritarias y el medio aguinaldo en diciembre 2026. Los importes dependerán de la categoría, la antigüedad y los adicionales que correspondan en cada caso.

El último acuerdo salarial fue firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

El entendimiento estableció una suba del 5,7% para el trimestre octubre-diciembre, distribuida en tres tramos del 1,9%. Además, fijó una suma extraordinaria no remunerativa de $ 50.000, que se paga en dos cuotas de $ 25.000.

El acuerdo fue homologado por la Secretaría de Trabajo el 3 de noviembre de 2026, mediante la Disposición 1424/2026.

Empleados domésticos.

Cómo es el aumento para los empleados de comercio

La actualización salarial del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 se calcula sobre las escalas de septiembre de 2026, incluidas las sumas no remunerativas vigentes en ese período.

El cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

Octubre de 2026 : aumento del 1,9% , que se cobra con el sueldo abonado en noviembre.

Noviembre de 2026 : incremento del 1,9% , que se percibe con los haberes de diciembre.

Diciembre de 2026: último tramo del 1,9%, que se cobrará con el salario abonado en enero de 2027.

Los porcentajes son no acumulativos y forman parte de una suba trimestral del 5,7%.

Por otra parte, el acuerdo estableció una suma extraordinaria de $ 50.000, de carácter no remunerativo y por única vez. Se abona en dos cuotas: la primera de $ 25.000 junto con los haberes de octubre y la segunda de $ 25.000 con los salarios de noviembre , que se pagan en diciembre.

También continúa vigente la suma fija de $ 120.000 acordada anteriormente. Según el cronograma de FAECYS, en diciembre $ 20.000 se incorporan al básico y quedan $ 100.000 como suma no remunerativa.

Cuánto cobrarán los empleados de comercio en diciembre de 2026

De acuerdo con la escala salarial difundida por FAECYS para el CCT 130/75, los importes totales de diciembre, con el básico y la suma fija no remunerativa, varían según la categoría.

Entre los valores de referencia se encuentran:

Maestranza

Categoría A: $ 1.378.222.

Categoría B: $ 1.381.807.

Categoría C: $ 1.394.369.

Administrativos

Categoría A: $ 1.391.680.

Categoría B: $ 1.397.068.

Categoría C: $ 1.402.449.

Categoría D: $ 1.418.603.

Categoría E: $ 1.432.061.

Categoría F: $ 1.451.804.

Cajeros

Categoría A: $ 1.396.165.

Categoría B: $ 1.402.449.

Categoría C: $ 1.410.526.

Personal auxiliar

Categoría A: $ 1.396.165.

Categoría B: $ 1.405.139.

Categoría C: $ 1.434.754.

Auxiliares especializados

Categoría A: $ 1.406.938.

Categoría B: $ 1.423.088.

Vendedores

Categoría A: $ 1.396.165.

Categoría B: $ 1.423.091.

Categoría C: $ 1.432.061.

Categoría D: $ 1.451.804.

Estos valores corresponden a la escala de diciembre y no incluyen los adicionales individuales por antigüedad y presentismo. Tampoco representan necesariamente el importe neto que recibirá cada trabajador, ya que pueden aplicarse descuentos y otros conceptos según cada situación laboral.

Cuánto cobrarán con el aguinaldo y el bono de diciembre

En diciembre también se paga la segunda cuota del bono extraordinario de $ 25.000 y el Sueldo Anual Complementario (SAC).

La Ley 23.041 establece que el aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto durante el semestre que culmina en diciembre.

Por eso, el monto no es igual para todos los empleados: depende de la remuneración más alta que hayan percibido entre julio y diciembre, de acuerdo con los conceptos que correspondan incluir en el cálculo.

Al sumar el sueldo mensual, el medio aguinaldo y la segunda cuota del bono, algunas categorías pueden superar los $ 2 millones en diciembre.

Como referencia, las estimaciones para trabajadores sin antigüedad ni presentismo ubican los ingresos brutos de las categorías superiores en torno a los $ 2.200.556.

Qué adicionales pueden aumentar el sueldo de comercio

El importe final puede modificarse por los adicionales previstos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.