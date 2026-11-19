Nintendo vuelve a poner a toda la familia frente al televisor con Nintendo Switch Sports Resort, una colección de minijuegos deportivos exclusiva de Nintendo Switch 2 que se controla con los movimientos del cuerpo. Es el sucesor de Nintendo Switch Sports (2022) y toma parte del nombre de Wii Sports Resort, un clásico de 2009.

La idea es es simple, pero efectiva: el jugador sostiene el control Joy-Con como si fuera una raqueta, un arco o una bola de bowling y hace el gesto del deporte frente a la pantalla. El juego incluye 12 disciplinas, entre ellas tenis, bowling, golf, básquet, vóleibol, boxeo, tenis de mesa y tiro con arco. Las novedades más llamativas son el skateboarding y la lucha de pulgares (thumb wrestling), dos deportes que nunca habían aparecido en la serie. Todo sucede en Wuhu Island, la isla turística donde se ambientan estos juegos, y cada jugador puede usar un Sportsmate, un personaje de estilo cartoon propio de la saga, o su Mii.

Boxeo en Nintendo Switch Sports Resort. Fuente: Nintendo

Nintendo Switch Sports Resort también tiene bowling. Fuente: Nintendo

Controles intuitivos y bastante precisos

Los Joy-Con 2 responden con exactitud en la mayoría de los deportes. El tiro con arco, en el que se estira el brazo hacia atrás como si se tensara la cuerda, transmite una gran sensación física, y el tenis de mesa permite controlar el efecto y la dirección de cada devolución. El boxeo suma una barra de resistencia que le da un costado más táctico, aunque es el menos pulido: a veces el sistema se confunde cuando se combinan esquives y golpes, y girar la muñeca al pegar puede hacer que el personaje esquive en lugar de atacar.

Los tres deportes de ocio (moto de agua, avión y skateboarding) son los más originales. En la moto de agua se sostiene el Joy-Con en horizontal, se gira para acelerar y se inclina el cuerpo para doblar. La avioneta se maneja agarrando el control como un avión de juguete, una posición innovadora, aunque puede cansar la mano en sesiones largas. Y el skate usa el modo mouse de los Joy-Con 2: se desliza el control sobre una superficie, como si fuera un ratón, para tomar impulso, y se lo levanta para saltar y hacer trucos. Todo se juega únicamente con movimiento: no hay un esquema alternativo con palancas y el Pro Controller no es compatible.

En lo técnico, el juego se ve limpio y colorido, y mantiene una tasa de cuadros estable tanto en modo TV como en modo sobremesa. Solo se notan pequeños problemas de carga de texturas en la avioneta cuando se juega en sobremesa.

Tiro con arco en Nintendo Switch Sports Resort. Fuente: Nintendo

Mucho más para hacer en solitario

La gran mejora respecto de su antecesor está en la rejugabilidad. El modo Island Crown propone escalar posiciones en nueve deportes frente a rivales controlados por la máquina, hasta desafiar al campeón de la isla, con reglas especiales que suman dificultad. Además, cada deporte de ocio tiene un recorrido de cinco minutos para explorar Wuhu Island y juntar coleccionables, y cada disciplina ofrece logros para desbloquear.

Los puntos que se ganan al jugar, incluso sin conexión, se canjean en una tienda que se renueva cada semana con ropa, accesorios y equipamiento. La contra es que parte de esos objetos se obtiene al azar y que los modos de exploración podrían tener más para hacer.

Relax en el agua en Nintendo Switch Sports Resort. Fuente: Nintendo

El vuelo es una experiencia divertida y sin presiones. Fuente: Nintendo

Multijugador: el corazón de la propuesta

El juego brilla cuando hay varios jugadores. En modo local pueden jugar hasta cuatro personas en una misma consola, con un Joy-Con por jugador, y todos los deportes lo admiten. Sirven tanto los Joy-Con 2 como los de la Switch original en la mayoría de las disciplinas, aunque para jugar al skate en modo mouse entre varios hacen falta más Joy-Con 2.

Online, con la suscripción a Nintendo Switch Online, hay dos formatos: la Friend Lobby, una sala de hasta ocho jugadores en la que el grupo puede dividirse para practicar distintos deportes a la vez, y la Pro League, con partidas de hasta cuatro. La conexión responde bien, con pocos retrasos, aunque hay detalles molestos, como esperas extrañas entre turnos en el bowling. Además, variantes como el bowling de 100 pinos, el tiro con arco simultáneo, las carreras de skate y las batallas de globos en avioneta renuevan las reglas de siempre.

El juego no puede usarse en modo portátil, aunque sí, como se señaló en modo “sobremesa”, con los Joy-Con 2 separados.

El juego es ideal para familias, grupos de amigos y reuniones donde convivan jugadores de todas las edades y niveles, porque se aprende en segundos. También sirve para quien busca sesiones cortas en solitario con metas claras. En cambio, no es para quienes rechazan los controles por movimiento ni para quienes esperan algo muy distinto de Nintendo Switch Sports.

Un buen regreso a los deportes divertidos

Nintendo Switch Sports Resort no reinventa la fórmula, pero mejora con más contenido para un solo jugador, mejor personalización y un multijugador que sigue siendo su mayor virtud. A fin de cuentas, es una excelente opción para sumar diversión (y algo de ejercicio) al catálogo de Switch 2.