Tormenta eléctrica cae durante la noche en la ciudad.

Las lluvias continúan presentes en diferentes zonas del país y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel naranja por la presencia de fuertes tormentas en Corrientes y Misiones durante este miércoles 18 de noviembre.

Según el informe emitido por el organismo, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 70 y 120 mm, por lo cual es importante seguir de cerca la evolución de las tormentas.

Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional informó que podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 90 km/h y caída de granizo de diversos tamaños. Por su parte, el SMN anticipó que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta

En la provincia de Corrientes la alerta meteorológica de nivel naranja alcanza a prácticamente toda la totalidad del territorio, a excepción de la zona de Monte Caseros, en el sudeste provincial. En dicha área rige una alerta de nivel amarillo por tormentas, aunque de menor intensidad.

En tanto, las zonas que se están bajo la alerta naranja son:

Bella Vista

Esquina

Goya

Lavalle

Concepción

Curuzú Cuatiá

Mercedes

San Roque

Sauce

Berón de Astrada

Capital

Empedrado

General Paz

Itatí

Mburucuyá

Saladas

San Cosme

San Luis del Palmar

General Alvear

Paso de los Libres

San Martín

Santo Tomé

Las zonas de Corrientes y Misiones bajo alerta naranja por tormentas. Fuente: Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

En Misiones, el panorama climático alcanza a toda la provincia y las áreas que se encuentran afectadas por este fenómeno meteorológico son:

Candelaria

Capital

Libertador General San Martín

San Ignacio

25 de Mayo

Apóstoles

Cainguás

Concepción

Leandro N. Alem

Oberá

San Javier

Sur de Guaraní

Norte de Guaraní

San Pedro

Zona alta de General Manuel Belgrano

Zona alta de Montecarlo

Eldorado

Iguazú

Zona baja de General Manuel Belgrano

Zona baja de Montecarlo

Cuáles son los fenómenos climáticos que se esperan durante el temporal

El Servicio Meteorológico Nacional informó que las áreas mencionadas se verán afectadas por tormentas fuertes y/o severas, las cuales podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica.

Asimismo, tanto en Corrientes como en Misiones se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 120 mm en todo el periodo de alerta, que pueden ser superados de manera puntual.

Por este motivo, el SMN recomienda prestarle máxima atención a la evolución de los fenómenos y tener en cuenta una serie de recomendaciones.

Las recomendaciones del SMN