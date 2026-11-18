Las lluvias continúan presentes en diferentes zonas del país y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel naranja por la presencia de fuertes tormentas en Corrientes y Misiones durante este miércoles 18 de noviembre.
Según el informe emitido por el organismo, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 70 y 120 mm, por lo cual es importante seguir de cerca la evolución de las tormentas.
Asimismo, el Servicio Meteorológico Nacional informó que podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 90 km/h y caída de granizo de diversos tamaños. Por su parte, el SMN anticipó que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.
Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta
En la provincia de Corrientes la alerta meteorológica de nivel naranja alcanza a prácticamente toda la totalidad del territorio, a excepción de la zona de Monte Caseros, en el sudeste provincial. En dicha área rige una alerta de nivel amarillo por tormentas, aunque de menor intensidad.
En tanto, las zonas que se están bajo la alerta naranja son:
- Bella Vista
- Esquina
- Goya
- Lavalle
- Concepción
- Curuzú Cuatiá
- Mercedes
- San Roque
- Sauce
- Berón de Astrada
- Capital
- Empedrado
- General Paz
- Itatí
- Mburucuyá
- Saladas
- San Cosme
- San Luis del Palmar
- General Alvear
- Paso de los Libres
- San Martín
- Santo Tomé
En Misiones, el panorama climático alcanza a toda la provincia y las áreas que se encuentran afectadas por este fenómeno meteorológico son:
- Candelaria
- Capital
- Libertador General San Martín
- San Ignacio
- 25 de Mayo
- Apóstoles
- Cainguás
- Concepción
- Leandro N. Alem
- Oberá
- San Javier
- Sur de Guaraní
- Norte de Guaraní
- San Pedro
- Zona alta de General Manuel Belgrano
- Zona alta de Montecarlo
- Eldorado
- Iguazú
- Zona baja de General Manuel Belgrano
- Zona baja de Montecarlo
Cuáles son los fenómenos climáticos que se esperan durante el temporal
El Servicio Meteorológico Nacional informó que las áreas mencionadas se verán afectadas por tormentas fuertes y/o severas, las cuales podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica.
Asimismo, tanto en Corrientes como en Misiones se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 120 mm en todo el periodo de alerta, que pueden ser superados de manera puntual.
Por este motivo, el SMN recomienda prestarle máxima atención a la evolución de los fenómenos y tener en cuenta una serie de recomendaciones.
Las recomendaciones del SMN
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en en la casa, cortar el suministro eléctrico.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.