El tiempo volverá a desmejorar en Buenos Aires durante los próximos días. El pronóstico anticipa lluvias, viento y un marcado descenso de las temperaturas, con las jornadas del miércoles y jueves como las más inestables.

En este contexto, además de tomar precauciones ante posibles cortes de luz, hay un electrodoméstico que conviene desenchufar durante una tormenta eléctrica.

Vuelven las lluvias y el viento: cuándo se complicará el tiempo en Buenos Aires

El cambio de tiempo comenzará a sentirse con mayor intensidad este miércoles 12 de agosto. Según el pronóstico citado, el viento del este podría presentar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad de precipitaciones aumentará durante la tarde.

La jornada tendrá temperaturas bajas, con una mínima cercana a los 8 °C y una máxima que apenas alcanzará los 12 °C. El jueves 13 continuará el escenario inestable, con cielo cubierto y nuevas posibilidades de lluvias durante la tarde y la noche.

Recién hacia el viernes 14 se espera una mejora gradual. Aunque la nubosidad seguirá presente, la posibilidad de precipitaciones descenderá y la máxima podría llegar a los 14 °C.

Alerta por tormentas: los cortes de luz pueden convertirse en otro problema

La combinación de lluvia, viento y actividad eléctrica puede generar complicaciones en distintos puntos del área metropolitana. Uno de los riesgos que deben tener en cuenta los hogares son los picos de tensión provocados por descargas eléctricas, capaces de afectar los equipos que permanecen conectados a la red.

Por eso, ante una tormenta eléctrica, una de las principales recomendaciones es desconectar los aparatos electrónicos que no sean indispensables.

Esto puede ayudar a evitar daños en componentes internos y reducir el riesgo de que una sobretensión termine arruinando equipos costosos.

Además, si se produce un corte de luz, es conveniente evitar conectar nuevamente todos los aparatos de inmediato. Lo más prudente es esperar a que el servicio se estabilice para reducir el impacto de eventuales variaciones de tensión.

Ante una tormenta eléctrica, hay un electrodoméstico que conviene desenchufar y desconectar también de la antena para evitar posibles daños por sobretensiones.

El electrodoméstico que hay que desenchufar antes de que llegue la tormenta

Entre los equipos que requieren especial atención se encuentra la televisión. El riesgo no está únicamente en dejar conectado el cable de alimentación: también hay que prestar atención al cable de antena.

El cable puede estar conectado con una antena ubicada en una zona elevada del edificio o de la vivienda. Ante una descarga eléctrica, esa conexión puede convertirse en una vía por la que una sobretensión alcance directamente los circuitos internos del televisor.