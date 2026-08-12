Se viene el diluvio del siglo: lluvias y tormentas afectarán a todo el país con grandes ráfagas de viento y precipitaciones.

El clima cambiará de manera marcada en buena parte de la Argentina luego de las jornadas dominadas por el frío intenso y las altas presiones. El avance de aire más templado y húmedo favorecerá un incremento de la nubosidad y el regreso de lluvias y tormentas en diferentes provincias.

Al mismo tiempo, las bajas presiones que avanzan desde el Pacífico comenzarán a ingresar al territorio nacional en distintos pulsos. Este patrón podría sostener períodos de inestabilidad durante al menos los próximos diez días, tanto en zonas cordilleranas como en sectores de llanura.

Más nieve en la cordillera y alerta naranja

La cordillera de los Andes será una de las regiones más afectadas por este cambio. Entre el norte de Mendoza y Catamarca podrían registrarse acumulaciones cercanas al metro durante las próximas 48 a 72 horas.

El avance de aire más templado y húmedo favorecerá un incremento de la nubosidad (Fuente: ChatGPT). Imagen creada con ChatGPT

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta naranja para sectores cordilleranos de San Juan, La Rioja y Catamarca, donde se prevén entre 50 y 100 centímetros de nieve, con posibilidad de superar esos valores en algunos puntos. El fenómeno estará acompañado por viento fuerte, reducción de visibilidad y eventuales condiciones de viento blanco.

En el norte de Mendoza continúa vigente un alerta amarillo y el paso fronterizo hacia Chile permanece cerrado por la persistencia de las nevadas. Además, sectores del norte de la Patagonia, especialmente entre el sur de Neuquén y el centro de Río Negro, podrían recibir nieve intensa, lluvia y episodios de precipitación mixta.

Lluvias y tormentas avanzan sobre el este del país

Mientras la cordillera concentra los mayores riesgos, el noreste y parte de la región central también comenzarán a experimentar un escenario más húmedo. Durante este martes, Misiones y Corrientes tendrán las mayores probabilidades de lluvias y tormentas aisladas, aunque por ahora el riesgo de fenómenos severos es bajo.

Entre miércoles y jueves, las precipitaciones podrían alcanzar sectores de Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, el norte bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. La abundante nubosidad mantendrá además las temperaturas contenidas y un ambiente fresco.

Este panorama podría prolongarse hasta mediados de la próxima semana, con períodos de inestabilidad y pocas oportunidades de cielos completamente despejados en amplias zonas del país.

Cómo sigue el pronóstico y qué recomienda el SMN

Para este miércoles, la Ciudad de Buenos Aires tendrá una máxima de 12°C y una mínima de 6°C, con cielo mayormente nublado.

Para el miércoles se pronostican lluvias aisladas en el AMBA, con una probabilidad de hasta el 40% (Fuente: archivo)

En la provincia de Buenos Aires el panorama es similar, con 12°C de máxima y 7°C de mínima.

Para el miércoles se pronostican lluvias aisladas en el AMBA, con una probabilidad de hasta el 40%, mientras que en el resto de la semana las condiciones tenderían a estabilizarse sin nuevas precipitaciones relevantes.