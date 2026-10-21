Grupo México, el principal competidor por la privatización del Belgrano Cargas, se habría bajado de la licitación, según pudo confirmar El Cronista por fuentes al tanto del proceso. La decisión no fue confirmada oficialmente por la empresa.

El Grupo era uno de los jugadores internacionales que habían mostrado mayor interés en la concesión y había anticipado un ambicioso programa de inversiones por u$s 3000 millones para renovar y ampliar la red ferroviaria.

La eventual baja modifica el escenario de una licitación que comenzará a definirse a partir del 11 de noviembre. En carrera quedarían empresas locales y un consorcio integrado por compañías del sector agroexportador, que ahora disputarán una concesión de cinco décadas.

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