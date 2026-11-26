El vitel toné es uno de los platos clásicos de las mesas navideñas y de Año Nuevo, aunque preparar esta receta puede representar un gasto importante cuando se elige el peceto, el corte de carne que se utiliza tradicionalmente.

Sin embargo, existe una alternativa más económica que permite conseguir un resultado muy rendidor sin dejar de lado esta preparación típica de las fiestas. Se trata de la palomita, una pieza vacuna que también puede cocinarse hervida y servirse en rodajas con la conocida salsa de atún.

Cuánto cuesta el peceto y qué corte de carne puede reemplazarlo

La palomita es una alternativa para quienes buscan preparar vitel toné sin gastar tanto en carne. Se trata de un corte vacuno que puede utilizarse en cocciones prolongadas y que, una vez cocido, permite cortarse en rodajas para acompañar con la salsa característica del plato.

Según los valores de referencia publicados en Coto Digital, y al día de la fecha, el kilo de peceto cuesta $ 20.999, mientras que el kilo de palomita se comercializa a $ 15.699.

Peceto: $20.999 por kilo.

Palomita: $15.699 por kilo.

vitel toné Fuente: Captura Coto Digital | Composición El Cronista Audiencias

De esta manera, elegir palomita representa un ahorro de $ 5.300 por kilo, equivalente a una diferencia de aproximadamente el 25% respecto del precio del peceto.

Cómo preparar vitel toné con palomita para las fiestas

Para hacer esta receta se puede reemplazar el peceto por palomita y mantener la preparación tradicional, con una cocción previa de la carne y una salsa cremosa a base de atún.

Vitel toné en un plato en una mesa navideña.

No obstante, es importante cocinar el corte de carne hasta que esté tierno y dejarlo enfriar antes de cortar.

Ingredientes principales

1 kilo de palomita.

1 lata de atún.

Mayonesa.

Crema de leche.

Mostaza.

Alcaparras.

Sal y pimienta.

Caldo o agua, verduras y hierbas para la cocción.

Paso a paso