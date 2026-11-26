Lo confirma la Ley 26.844, las empleadas domésticas deberán cobrar el doble de su jornada si trabajan estos días en diciembre.

Las empleadas domésticas deben cobrar el doble de su jornada si prestan servicios en ciertos días durante diciembre.

El artículo 25 de la Ley 26.844 de Personal de Casas Particulares detalla en qué casos los empleadores deben abonar un extra.

¿En qué casos cobran extra las empleadas domésticas?

El artículo 25 detalla que el empleador deberá abonar un 50% extra al personal cuando se preste servicios de horas extras. El porcentaje sube a 100% cuando se trate de días sábados pasadas las 13:00, los domingos y los feriados.

Es decir, las empleadas domésticas que trabajen durante los feriados del 8 y 25 de diciembre cobrarán el doble de sus jornadas.

Este recargo se aplica sobre la remuneración correspondiente al tiempo trabajado durante esos días. Por eso, si una trabajadora cumple su jornada habitual en un feriado, deberá recibir el pago correspondiente a esa jornada más un adicional equivalente al 100%.

Lo confirma la Ley 26.844, las empleadas domésticas deberán cobrar el doble de su jornada si trabajan estos días en diciembre.

Qué adicionales cobran las empleadas domésticas

Además de sus salarios, el régimen de casas particulares contempla adicionales:

Antigüedad: corresponde un adicional del 1% por cada año de antigüedad, calculado desde el 1° de septiembre de 2020.

Zona desfavorable: se aplica un adicional sobre los salarios mínimos para el personal que trabaja en las jurisdicciones alcanzadas por la normativa.

Lo confirma la Ley 26.844, las empleadas domésticas deberán cobrar el doble de su jornada si trabajan estos días en diciembre.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en noviembre

Las empleadas domésticas recibirán en noviembre un incremento de 1,6% en sus salarios que será pagado en diciembre. La actualización surge del esquema establecido por la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

El pago correspondiente también contempla el último tramo de la suma no remunerativa otorgada en agosto. Se trata del 25% restante de un adicional que alcanzó los $ 20.000, según las horas trabajadas.

Categoría Monto por hora - Personal con retiro Monto por hora - Personal sin retiro Monto mensual - Personal con retiro Monto mensual - Personal sin retiro Supervisora $ 4.923,44 $ 5.339,08 $ 614.186,76 $ 677.369,70 Personal para tareas específicas $ 4.695,59 $ 5.093,82 $ 574.828,75 $ 633.158,89 Caseros – $ 4.447,11 – $ 562.284,09 Asistencia y cuidado de personas $ 4.447,11 $ 4.918,66 $ 562.284,09 $ 619.810,80 Personal para tareas generales $ 4.170,52 $ 4.447,11 $ 511.639,37 $ 562.284,09

Qué tareas realiza cada categoría de las empleadas domésticas

Las tareas de cada categoría están detalladas en el anexo de la Resolución 886/2013 del entonces Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social:

Las categorías son: