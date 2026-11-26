La incorporación de los cazas F-16 a la Fuerza Aérea Argentina tendrá nuevos avances durante 2027. Después de completar la recepción de la mitad de las aeronaves adquiridas a Dinamarca, el Gobierno nacional confirmó cuáles serán los próximos pasos del programa de modernización militar.

El cronograma contempla nuevas entregas de aviones y la incorporación de equipamiento destinado a este tipo de operaciones.

Los detalles fueron incluidos en el Informe de Gestión N° 146 de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM), presentado ante el Senado, en respuesta a una consulta sobre las adquisiciones y los costos de sostenimiento logístico.

¿Cuándo llegarán los próximos cazas F-16 a la Argentina y cuántos aviones faltan recibir?

De acuerdo con la respuesta oficial, la Fuerza Aérea Argentina recibirá otras seis aeronaves F-16 durante el primer semestre de 2027. Se trata del tercer lote del programa Peace Condor, que permitirá avanzar con la incorporación de los 24 cazas adquiridos a Dinamarca.

De acuerdo con la respuesta oficial, la Fuerza Aérea Argentina recibirá otras seis aeronaves F-16 durante el primer semestre de 2027. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además de los aviones, el cronograma establece que durante la segunda mitad de 2026 llegará un simulador de vuelo. Este equipamiento formará parte de los recursos destinados a la preparación y el entrenamiento del personal que operará los nuevos sistemas de armas.

Por su parte, las seis aeronaves restantes están previstas para 2028. De esta manera, una vez completadas todas las entregas, la Argentina contará con los 24 F-16AM/BM Fighting Falcon contemplados en el acuerdo con Dinamarca.

¿Qué necesita la Fuerza Aérea para poner en funcionamiento toda la flota de F-16?

La llegada de los aviones implica una serie de trabajos que van más allá de su recepción. El Área Material Río Cuarto, en Córdoba, es uno de los puntos centrales de este proceso y avanza con la adaptación de sus instalaciones y los medios necesarios para atender a los nuevos cazas.

Entre los elementos incorporados recientemente se encuentran vehículos barredores para limpiar pistas, calles de rodaje y plataformas. Estos equipos permiten retirar objetos extraños que podrían ingresar en los motores y provocar daños durante las operaciones aéreas.

A la preparación de la infraestructura se suma el equipamiento de combate. El Gobierno también confirmó que prevé adquirir misiles aire-mar para los F-16, dentro de la incorporación progresiva de armamento asociado al programa Peace Condor.