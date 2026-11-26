Aunque provienen de la misma planta, la pimienta negra y la blanca tienen diferencias de sabor, aroma y procesamiento que influyen en su uso dentro de la cocina.

La elección entre una y otra no depende solamente del color del grano, sino también del tipo de preparación y de cuánto protagonismo se busca darle al condimento.

En este sentido, conocer sus características permite aprovechar mejor cada variedad y conseguir que acompañe los ingredientes sin opacar sus sabores.

Qué diferencia hay entre la pimienta negra y la blanca

Ambas se obtienen de los frutos de la planta Piper nigrum, originaria de la India, pero se distinguen por el momento de recolección y el tratamiento posterior.

La pimienta negra se cosecha antes de que las bayas maduren por completo, cuando todavía tienen una tonalidad verdosa, y luego se someten a un breve hervor y a un proceso de secado que les da su color oscuro y su superficie arrugada.

Dos pimenteros, uno con granos negros y otro con granos blancos. Fuente: Pimienta

La pimienta blanca, en cambio, se obtiene de los frutos maduros, que se remojan para retirarles la capa exterior y conservar la semilla interna. Este procedimiento modifica sus características y da como resultado un grano con menos matices aromáticos que el negro, pero que puede aportar un picor más intenso y persistente.

Según explica el portal gastronómico Bon Viveur, no se trata de dos variedades de plantas diferentes, sino de frutos que atraviesan procesos distintos.

Cuándo conviene usar pimienta negra en las comidas

Por su aroma profundo y sus notas más complejas, la pimienta negra es una opción versátil para acompañar carnes rojas, guisos, estofados, sopas, caldos y pastas . También se utiliza en salsas, especialmente en aquellas que buscan realzar el sabor de un corte de carne o aportar un toque especiado a una preparación.

Para conservar mejor su aroma, conviene moler los granos justo antes de utilizarlos y agregarlos hacia el final de la cocción o directamente sobre el plato terminado.

Para qué platos se recomienda la pimienta blanca y cuál es mejor

La pimienta blanca resulta adecuada para preparaciones delicadas o de tonalidades claras, ya que permite sumar picor sin dejar puntos oscuros en la comida. Por eso, suele utilizarse en salsas como la bechamel, además de mayonesas, cremas, sopas, pescados y carnes blancas como el pollo.

En definitiva, ninguna es mejor que la otra para todas las recetas. La pimienta negra conviene cuando se busca un aroma más intenso y profundo, mientras que la blanca es una buena elección para conservar la apariencia de los platos claros y aportar un picor más sutil en términos aromáticos.