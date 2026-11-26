Argentina tendrá uno de sus últimos descansos nacionales en diciembre. El martes 8 de diciembre se celebrará el Día de la Inmaculada Concepción de María, una fecha que forma parte de los feriados inamovibles.

Sin embargo, los trabajadores tendrán una posibilidad adicional de descanso: el lunes 7 de diciembre fue establecido como día no laborable con fines turísticos.

La medida se enmarca en las facultades previstas por el Decreto 614/2025 y fue formalizada mediante la Resolución 164/2025.

Quienes no trabajen los sábados, domingos ni el lunes 7 de diciembre podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, ya que al fin de semana se suma el martes. Así, tendrán libre desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre inclusive.

Por qué el feriado del 8 de diciembre no se traslada

El Día de la Inmaculada Concepción de María se conmemora cada 8 de diciembre y está incluido entre los feriados nacionales inamovibles establecidos por la Ley 27.399.

Esto significa que la fecha debe respetarse en su jornada original, independientemente del día de la semana en que caiga . Por lo tanto, aunque en 2026 coincida con un martes, no puede trasladarse al lunes 7 para extender el descanso.

El artículo 1 de la Ley 27.399 incluye expresamente esta celebración dentro de los feriados que no admiten modificaciones de fecha. Por ese motivo, el martes 8 de diciembre seguirá siendo feriado nacional en todo el territorio.

El feriado del 8 de diciembre no se trasladará en 2026 y estará acompañado por un día no laborable con fines turísticos el lunes 7. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué establece el Decreto 614/2025 y qué pasará el lunes 7

El Decreto 614/2025, publicado el 27 de agosto de 2025, designó a la Jefatura de Gabinete como autoridad de aplicación de la Ley 27.399 y le otorgó facultades para dictar disposiciones complementarias sobre los feriados.

En ese marco, la Jefatura de Gabinete publicó la Resolución 164/2025, que estableció tres días no laborables con fines turísticos para 2026:

Lunes 23 de marzo.

Viernes 10 de julio.

Lunes 7 de diciembre.

Así, el lunes 7 de diciembre será una jornada no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 conservará su condición de feriado nacional inamovible.

Cómo se trabajará el lunes 7 y el martes 8 de diciembre

Aunque las dos fechas estarán vinculadas al descanso, tienen diferencias importantes en cuanto a su aplicación laboral.