Viajar en auto a Mar del Plata en el verano 2026 implica un gasto mayor que el año pasado. Desde enero, el gobierno bonaerense aplicó un nuevo aumento en los peajes de las rutas hacia la Costa Atlántica, con subas de entre el 7% y el 10% según el tramo y el medio de pago.

La actualización impacta en la autopista Buenos Aires–La Plata y en los principales corredores viales que conectan con Mar del Plata, como las rutas 2, 11 y 74. El ajuste responde al esquema de actualización trimestral que aplica la concesionaria AUBASA en función de los costos operativos y la inflación.

¿Cuánto cuestan los peajes en la autopista Buenos Aires–La Plata en 2026?

En la autopista que conecta la Ciudad de Buenos Aires con La Plata, los valores varían según el sentido de circulación, el horario y la forma de pago. En hora pico, el peaje Hudson alcanza los $ 5.400 para quienes pagan en efectivo y $ 5.307 con TelePASE en sentido La Plata–CABA.

En el mismo corredor, los peajes de Bernal, Quilmes y Berazategui cuestan hasta $ 4.600 en modalidad manual y $ 4.511 con TelePASE. En sentido inverso, desde CABA hacia La Plata, los valores máximos llegan a $ 2.700 en efectivo y $ 2.653 con TelePASE, dependiendo de la estación y el horario.

¿Cuáles son los peajes más caros rumbo a Mar del Plata?

Los mayores incrementos se registran en los peajes clave de la Ruta 2, principal vía de acceso a Mar del Plata. En Samborombón y Maipú, el valor asciende a $ 7.000 en pago manual y $ 6.964 con TelePASE. Tarifas similares se aplican en La Huella, sobre la Ruta 11.

Además, en la Ruta 74, que conecta General Madariaga con las rutas 2 y 11, el peaje cuesta $ 3.000 en efectivo y $ 2.924 con TelePASE. En Mar Chiquita, otro punto habitual del trayecto, el valor llega a $ 3.300 manual y $ 3.203 con pago electrónico.

¿Cuánto cuesta en total viajar en auto a Mar del Plata en 2026?

Sumando los principales peajes del recorrido desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Mar del Plata, el costo total del viaje ronda los $ 23.000 para automóviles particulares. El monto final puede variar según el horario, el uso de TelePASE y el camino elegido.

Este valor se aplica tanto para quienes viajan a Mar del Plata como para otros destinos de la Costa Atlántica, como Pinamar o Villa Gesell, ya que comparten gran parte del trazado y las estaciones de peaje.

¿Por qué aumentaron los peajes y cómo se actualizan?

Según explicó el Ejecutivo bonaerense, el aumento responde a la necesidad de sostener las tareas de mantenimiento, operación y seguridad vial en rutas de alto tránsito, especialmente durante la temporada de verano. Desde agosto de 2024, las tarifas se ajustan de forma trimestral mediante el Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT).

Este índice combina el Índice de Salarios, el IPIM y el IPC publicados por el INDEC, y en enero de 2026 arrojó un incremento del 7,17%. El esquema busca reflejar la evolución real de los costos del servicio.

¿Qué cambia con el sistema de peaje electrónico en 2026?

Desde enero, se avanza en la eliminación progresiva del pago en efectivo en distintas rutas nacionales. En corredores como las rutas 12 y 14, el cobro se realiza exclusivamente mediante sistemas electrónicos, con TelePASE como principal medio habilitado en esta primera etapa.

El uso de TelePASE ofrece un descuento frente a otras modalidades y, en las próximas semanas, se sumarán pagos con tarjetas, QR, billeteras virtuales y tecnología sin contacto. El objetivo es agilizar el tránsito, reducir filas y mejorar la seguridad vial en los accesos más transitados del país.